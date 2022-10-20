Съемки в «Маме» едва не обернулись для Гурченко инвалидностью

Съемки в фэнтезийном мюзикле режиссера Элизабеты Бостан «Мама», главные роли в котором исполнили Людмила Гурченко и Михаил Боярский, едва не обернулись для актрисы настоящей катастрофой.
Исполняя во время съемок ледовой сцены пируэт, Гурченко столкнулась с клоуном Олегом Поповым, игравшем в ленте Медведя. Крепкий циркач рухнул на хрупкую актрису, в результате чего она получила закрытый перелом ноги.
Конечность собирали буквально по частям. Гурченко перенесла пять операций, однако врачи все же смогли вернуть ей возможность ходить. Спустя несколько недель она вновь появилась на площадке и съемки возобновились.