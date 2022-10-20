Съемки в «Маме» едва не обернулись для Гурченко инвалидностью

Съемки в фэнтезийном мюзикле режиссера Элизабеты Бостан «Мама», главные роли в котором исполнили Людмила Гурченко и Михаил Боярский, едва не обернулись для актрисы настоящей катастрофой.

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Исполняя во время съемок ледовой сцены пируэт, Гурченко столкнулась с клоуном Олегом Поповым, игравшем в ленте Медведя. Крепкий циркач рухнул на хрупкую актрису, в результате чего она получила закрытый перелом ноги.