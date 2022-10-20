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1 час назад

Съемки в комедии «Мама» едва не обернулись для Людмилы Гурченко инвалидностью

Слово и Дело

Съемки в фэнтезийном мюзикле режиссера Элизабеты Бостан «Мама», главные роли в котором исполнили Людмила Гурченко и Михаил Боярский, едва не обернулись для актрисы настоящей катастрофой.

Съемки в «Маме» едва не обернулись для Гурченко инвалидностью
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполняя во время съемок ледовой сцены пируэт, Гурченко столкнулась с клоуном Олегом Поповым, игравшем в ленте Медведя. Крепкий циркач рухнул на хрупкую актрису, в результате чего она получила закрытый перелом ноги.

Конечность собирали буквально по частям. Гурченко перенесла пять операций, однако врачи все же смогли вернуть ей возможность ходить. Спустя несколько недель она вновь появилась на площадке и съемки возобновились.

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