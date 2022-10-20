Актер Альшанский скончался в своей квартире

Актер театра и кино Виталий Альшанский , известный широкому зрителю по ролям в фильме «Тариф Новогодний» и сериале «Игра на выбывание» , скончался в своей квартире, не успев попрощаться с родными.

Как сообщает «СтарХит», об одиночестве актера поклонники узнали уже после его смерти. Крестная Альшанского Элеонора Шашкова подчеркивала, что умер он внезапно. До этого актер в течение двух дней не выходил с ней на связь, поэтому 5 февраля 2021 года, спустя несколько суток после его смерти, она обратилась в полицию.