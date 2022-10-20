Руни Мара поборется за "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за драму "Говорят женщины"

Руни Мара примет участие в оскаровской гонке в категории "Лучшая актриса" за свою роль в драме "Говорят женщины", сообщает IndieWire. Критики уверены, что продюсеры фильма включат актрису в оскаровскую кампанию на соискание награды. Более того, у нее есть все шансы стать лидеркой в своей категории. Действие драма Сары Полли разворачивается в вымышленной религиозной колонии меннонитов. Женщины из общины подвергались многократным изнасилованиям, которые происходили во время их сна. Из-за отсутствия доказательств со стороны потерпевших эти инциденты внутри общины объяснялись нападением демонов или плодом фантазии девушек. В краткий период отсутствия мужчин героини собираются, чтобы решить, как действовать дальше. Сценарий основан на одноименном романе писательницы Мириам Тэйвз. Помимо Руни, в картине снялись Джесси Бакли, Бен Уишоу, Клэр Фой и Фрэнсис МакДорманд. Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто, а в широкий прокат лента выйдет в декабре 2022 года.