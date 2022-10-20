Умер испанский актер Пако

Сегодня, 20 октября, стало известно о смерти испанского актера театра, кино и телевидения Франсиско Мерино, более известного под псевдонимом Пако. Мерино был 91 год.
Первым новость передало издание El Correo. По подсчетам этого издания, Пако снимался в более чем тысяче фильмов и сериалов. Самым известным проектом с его участием был ситком "Дежурная аптека".
К старости артист перестал сниматься в кино и играл в Национальном театре Испании, а за несколько лет до смерти в силу состояния здоровья оставил и театральные подмостки.
Франсиско Мерино появился на свет в Мадриде в 1931 году. С 14 лет бросил школу, пошел работать, а затем стал актером. Говорят, что в его профессиональном становлении помогли комикс-адаптации романов Достоевского.