Умер испанский актер Пако

Сегодня, 20 октября, стало известно о смерти испанского актера театра, кино и телевидения Франсиско Мерино, более известного под псевдонимом Пако. Мерино был 91 год.

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Первым новость передало издание El Correo. По подсчетам этого издания, Пако снимался в более чем тысяче фильмов и сериалов. Самым известным проектом с его участием был ситком "Дежурная аптека".

К старости артист перестал сниматься в кино и играл в Национальном театре Испании, а за несколько лет до смерти в силу состояния здоровья оставил и театральные подмостки.