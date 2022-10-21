Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

Кевина Спейси оправдали в суде по делу о домогательствах к 14-летнему актеру

Диана Товсепова

Актера Кевина Спейси оправдали в суде по делу о домогательствах.

Кевина Спейси оправдали в суде по делу о домогательствах к 14-летнему актеру
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Жюри присяжных в Нью-Йорке пришло к выводу, что Кевин Спейси не приставал к актеру Энтони Рэппу, когда Рэппу было 14 лет. Самому Спейси тогда было 26 лет.

Вердикт федерального суда Манхэттена завершает гражданский процесс, который стал результатом движения #MeToo. В иске, основанном на заявлениях актера Энтони Рэппа от 2017 года, требовалось возмещение ущерба в размере 40 миллионов долларов.

Daily Mail: Пирс Броснан подал в суд на женщину, которая его преследует

Спейси обвинялся в сексуальных домогательствах к Рэппу, которому 1986-м году было 14 лет. Ситуация якобы произошла на квартире Спейси после вечеринки.

Обсуждения длились чуть больше часа. Когда приговор был зачитан, Спейси опустил голову, а затем обнял адвокатов.

Напомним, 50-летний Рэпп и 63-летний Спейси давали показания в течение нескольких дней на трехнедельном судебном процессе.

Претензии Рэппа и других резко прервали стремительную карьеру двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси, который, кроме прочего, потерял работу в сериале «Карточный домик» на Netflix.

Ранее мы писали о том, зачем Анна Делви наряжалась в суд.

Актеры,Оскар,Карточный домик,Энтони Рэпп,Пирс Броснан,Кевин Спейси,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители