Кевина Спейси оправдали в суде по делу о домогательствах к 14-летнему актеру

Актера Кевина Спейси оправдали в суде по делу о домогательствах.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Жюри присяжных в Нью-Йорке пришло к выводу, что Кевин Спейси не приставал к актеру Энтони Рэппу, когда Рэппу было 14 лет. Самому Спейси тогда было 26 лет.

Вердикт федерального суда Манхэттена завершает гражданский процесс, который стал результатом движения #MeToo. В иске, основанном на заявлениях актера Энтони Рэппа от 2017 года, требовалось возмещение ущерба в размере 40 миллионов долларов.

Спейси обвинялся в сексуальных домогательствах к Рэппу, которому 1986-м году было 14 лет. Ситуация якобы произошла на квартире Спейси после вечеринки.

Обсуждения длились чуть больше часа. Когда приговор был зачитан, Спейси опустил голову, а затем обнял адвокатов.

Напомним, 50-летний Рэпп и 63-летний Спейси давали показания в течение нескольких дней на трехнедельном судебном процессе.

Претензии Рэппа и других резко прервали стремительную карьеру двукратного лауреата премии «Оскар» Кевина Спейси, который, кроме прочего, потерял работу в сериале «Карточный домик» на Netflix.