Скончался актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк

Актер Рон Мэйсек, наиболее известный по роли шерифа Морта Мецгера в сериале «Она написала убийство», умер 20 октября. Ему было 86 лет.

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По данным Variety, актер умер естественной смертью в окружении жены Кей и шестерых детей.

Мэйсек родился в Чикаго1 июля 1936 года. Изучал театральное искусство в Чикагском городском колледже и дебютировал в театральной гильдии в 1954 году.

Он добился большого успеха в роли шерифа Морта Мецгера в сериале «Она написала убийство» в 1985 году, появившись в более чем 40 эпизодах популярного шоу до его окончания в 1996 году. В 80-е и 90-е годы актер также начал приобретать репутацию как «король рекламы», в основном из-за его озвучки для огурцов Vlasic, Rice-A-Roni и других продуктов.

У него остались жена Кей, шестеро детей и 10 внуков.