Почему Гайдай отказался снимать Миллу Йовович в своем фильме

На роль американки Мэри Стар в данную картину пробовались две кандидатуры. Однако увидев первую актрису Келли МакГрилл, Гайдай сразу же утвердил ее на роль. Когда ему напомнили о существовании второй участницы кастинга, режиссер спросил, как ее зовут. Услышав, что это Йовович, знаменитый кинодел шутя отмахнулся. Одного Иовича в фильме вполне хватит, заметил он, имея в виду свое отчество, пишет «Киноафиша».