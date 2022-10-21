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15 минут назад

Почему Гайдай отказался снимать Миллу Йовович в своем фильме

Слово и Дело

Режиссер Леонид Гайдай отказался снимать актрису Миллу Йовович в российско-американском фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» по одной простой причине.

Почему Гайдай отказался снимать Миллу Йовович в своем фильме
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На роль американки Мэри Стар в данную картину пробовались две кандидатуры. Однако увидев первую актрису Келли МакГрилл, Гайдай сразу же утвердил ее на роль. Когда ему напомнили о существовании второй участницы кастинга, режиссер спросил, как ее зовут. Услышав, что это Йовович, знаменитый кинодел шутя отмахнулся. Одного Иовича в фильме вполне хватит, заметил он, имея в виду свое отчество, пишет «Киноафиша».

Съемки картины начались в 1991 году. На тот момент Йовович уже снялась в главной роли в фильме «Ночной поезд в Катманду».

Актеры,Келли Макгрилл,Леонид Гайдай,
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