Чарли Кокс поблагодарил фанатов за возвращение «Сорвиголовы»

Я во многом обязан фанатам и всем тем, кто участвовал во флешмобах «Save Daredevil». Когда я уже потерял надежду, они её не лишились и продолжали поддерживать меня. За все эти годы я познакомился со многими поклонниками — это очень увлечённые и преданные люди.