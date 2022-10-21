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23 минуты назад

Чарли Кокс поблагодарил фанатов за возвращение «Сорвиголовы»

Чемпионат.com

В недавнем интервью официальному порталу Marvel Чарли Кокс поблагодарил фанатов за огромную поддержку в соцсетях. После релиза третьего сезона «Сорвиголовы» на Netflix сериал неожиданно отменили, однако поклонники не теряли надежду на возвращение и постоянно призывали Marvel вернуть актёра к своей роли. Для этого они использовали хештеги в «Твиттере» в духе «Save Daredevil».

Чарли Кокс поблагодарил фанатов за возвращение «Сорвиголовы»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В итоге герой вернулся в «Человеке-пауке: Нет пути домой» и «Женщине-Халке», а совсем скоро стартуют съёмки «Сорвиголова: Рождённый заново».

Я во многом обязан фанатам и всем тем, кто участвовал во флешмобах «Save Daredevil». Когда я уже потерял надежду, они её не лишились и продолжали поддерживать меня. За все эти годы я познакомился со многими поклонниками — это очень увлечённые и преданные люди.

Кокс также в очередной раз заявил, что оригинальный сериал от Netflix изменил его жизнь. Он очень благодарен судьбе за то, что когда-то получил главную роль в сериале о культовом супергерое.

Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» состоится весной 2024 года. В первом сезоне будет 18 эпизодов.

Актеры,Сорвиголова,Чарли Кокс,Netflix,
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