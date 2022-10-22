Удовиченко рассказала, как получила роль Маньки Облигации

Известный режиссер Станислав Говорухин изначально пригласил артистку на роль Вари Синичкиной, но этот образ был для нее скучным, а вот эпизоды с Манькой ее привлекли. Но создатель ленты отказал ей. По его мнению, миловидная актриса не смогла бы хорошо исполнить девицу легкого поведения, сообщило издание «АиФ».