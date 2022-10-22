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3 часа назад

Удовиченко рассказала, как получила роль Маньки в фильме «Место встречи изменить нельзя»

Слово и Дело

Советская и российская актриса Лариса Удовиченко рассказала, как получила роль Маньки-Облигации в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Удовиченко рассказала, как получила роль Маньки Облигации
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Известный режиссер Станислав Говорухин изначально пригласил артистку на роль Вари Синичкиной, но этот образ был для нее скучным, а вот эпизоды с Манькой ее привлекли. Но создатель ленты отказал ей. По его мнению, миловидная актриса не смогла бы хорошо исполнить девицу легкого поведения, сообщило издание «АиФ».

В ходе проб мэтр отечественного кинематографа рассмотрел более десятка других претенденток на роль дамы полусвета, но всех «забраковал». Позже режиссер все же взял народную артистку РФ на роль Маньки. Отдельно стоит отметить, что Удовиченко была утверждена без предварительных съемок.

Актеры,Место встречи изменить нельзя,Лариса Удовиченко,Станислав Говорухин,
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