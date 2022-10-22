Почему Этуш отказывался от съемок в «Кавказской пленнице»

Актер Владимир Этуш не хотел сниматься в фильме «Кавказская пленница». Он боялся застрять в одном амплуа.

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Изначально Этуш отказывался от роли товарища Саахова. Ему было не по душе играть «южного человека», поскольку опасался, что в дальнейшем станет заложником этого образа. Впрочем, режиссеру Леониду Гайдаю удалось изменить взгляды Этуша, пишет издание ADME.