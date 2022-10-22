Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в экранизациях о мушкетерах

Французские звезды Венсан Кассель и Ева Грин появятся в очередных экранизациях по роману Александра Дюма о приключениях мушкетеров. В следующем году в прокат запустят две приключенческие картины.
Фильмы получат названия «Три мушкетера: Д'Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи», пишет Variety. У картин будут сериальные спин-оффы: «Миледи: Начало» и «Черный мушкетер». Эти сериалы запустят на платформе Disney+. Венсан Кассель предстанет в образе Атоса, а Еве Грин досталась роль злодейки Миледи, разрушившей жизнь графа.
Исполнительными продюсерами выступят Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер, которые написали сценарии фильмов. Создатели заявили, что весь киноопыт, связанный с жизнью мушкетеров, применят в очередной эпопее о личной охране короля.