Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в экранизациях о мушкетерах

Французские звезды Венсан Кассель и Ева Грин появятся в очередных экранизациях по роману Александра Дюма о приключениях мушкетеров. В следующем году в прокат запустят две приключенческие картины.

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Фильмы получат названия «Три мушкетера: Д'Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи», пишет Variety. У картин будут сериальные спин-оффы: «Миледи: Начало» и «Черный мушкетер». Эти сериалы запустят на платформе Disney+. Венсан Кассель предстанет в образе Атоса, а Еве Грин досталась роль злодейки Миледи, разрушившей жизнь графа.