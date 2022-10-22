Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в экранизациях о мушкетерах

Слово и Дело

Французские звезды Венсан Кассель и Ева Грин появятся в очередных экранизациях по роману Александра Дюма о приключениях мушкетеров. В следующем году в прокат запустят две приключенческие картины.

Венсан Кассель и Ева Грин сыграют в экранизациях о мушкетерах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фильмы получат названия «Три мушкетера: Д'Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи», пишет Variety. У картин будут сериальные спин-оффы: «Миледи: Начало» и «Черный мушкетер». Эти сериалы запустят на платформе Disney+. Венсан Кассель предстанет в образе Атоса, а Еве Грин досталась роль злодейки Миледи, разрушившей жизнь графа.

Исполнительными продюсерами выступят Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер, которые написали сценарии фильмов. Создатели заявили, что весь киноопыт, связанный с жизнью мушкетеров, применят в очередной эпопее о личной охране короля.

Актеры,Александр Дюма,Ева Грин,Венсан Кассель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители