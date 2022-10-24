Актер, сыгравший Джима в «Совсем пропащий», оказался сыном миллионера

Режиссер Георгий Данелия снял экранизацию Марка Твена в 70-х годах. На роль темнокожего Джима он взял студента РУДН Феликса Имокуэде, который выглядел как обычный учащийся и ничем не выделялся среди других актеров. Ему даже дали повышенный гонорар — 25 рублей за день съемок в фильме «Совсем пропащий», передает «Киноафиша».

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Как выяснилось позднее, Феликс — сын нигерийского миллионера, владеющего железнодорожной компанией. Об этом сообщил сам отец, когда узнал, что его сын снимается в кино. Точнее, его обеспокоило, что часть съемок Феликса пройдет на корабле, который был недостаточно безопасным. Миллионер даже предлагал купить надежное иностранное судно, чтобы сын с коллегами могли спокойно сниматься без происшествий.

Сам же Данелия испугался, что у него могут возникнуть сложности из-за благосостояния Феликса, которые отразятся на его репутации. Поэтому он попросил актера никому не рассказывать об этом, а отцу сказать, что работа будет проходить на финском надежном судне.