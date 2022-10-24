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1 час назад

Энтони Хопкинс раскрыл секрет актерского долголетия

Inc-News

Энтони Хопкинс раскрыл секрет актерского долголетия. В свои 84 года артист еще активно снимается в кино.

Энтони Хопкинс раскрыл секрет актерского долголетия
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В последний день текущего года исполнителю роли Ганнибала Лектера исполнится восемьдесят пять лет. А ему до сих пор звонят продюсеры и режиссеры, предлагая роли в кино.

Сам Хопкинс признается, что никогда не загадывал прожить так долго. Когда ему было лет пятьдесят, он думал, что люди после восьмидесяти уже не способны жить полноценно и радоваться жизни. Теперь ему самому столько и он не сидит дома.

О том, как ему удается активно работать в столь преклонном возрасте, актер отвечает коротко: «Живите тем, кем родились, наслаждайтесь каждым днем, и не задавайте судьбе лишних вопросов».

Актеры,Ганнибал Лектер,Энтони Хопкинс,
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