Энтони Хопкинс раскрыл секрет актерского долголетия. В свои 84 года артист еще активно снимается в кино.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В последний день текущего года исполнителю роли Ганнибала Лектера исполнится восемьдесят пять лет. А ему до сих пор звонят продюсеры и режиссеры, предлагая роли в кино.

Сам Хопкинс признается, что никогда не загадывал прожить так долго. Когда ему было лет пятьдесят, он думал, что люди после восьмидесяти уже не способны жить полноценно и радоваться жизни. Теперь ему самому столько и он не сидит дома.