Тиль Швайгер сыграет отца Ангелы Меркель в фильме "Шпион"

Звезда фильмов "Бесславные ублюдки" и "Достучаться до небес" Тиль Швайгер снимется в российско-немецком фильме "Шпион". Продюсер проекта Александр N сообщил "Газете.Ru", что договоренность с актером достигнута.

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В основанной на реальных событиях киноленте Швайгер сыграет отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель — Хорста Каснера. В настоящее время съемочная команда выбирает актрису на роль восьмилетней Меркель. Режиссером "Шпиона" стал Томас Ян, который сотрудничал с Швайгером в картине 1997 года "Достучаться до небес".