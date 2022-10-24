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2 часа назад

Тиль Швайгер сыграет отца Ангелы Меркель в российско-немецком фильме

Газета.Ruиещё 3

Звезда фильмов "Бесславные ублюдки" и "Достучаться до небес" Тиль Швайгер снимется в российско-немецком фильме "Шпион". Продюсер проекта Александр N сообщил "Газете.Ru", что договоренность с актером достигнута.

Тиль Швайгер сыграет отца Ангелы Меркель в фильме "Шпион"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В основанной на реальных событиях киноленте Швайгер сыграет отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель — Хорста Каснера. В настоящее время съемочная команда выбирает актрису на роль восьмилетней Меркель. Режиссером "Шпиона" стал Томас Ян, который сотрудничал с Швайгером в картине 1997 года "Достучаться до небес".

На главную роль создатели рассматривают Ивана Янковского и Константина Крюкова. Кинокомпания N Films объявила о начале производства фильма в середине 2019 года. Сценаристами проекта выступили Александр N, Анна Овчарова, Родион Головань и Томас Ян.

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