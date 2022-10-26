«Жалею, что не смог сняться в "Топ Ган: Мэверик"»

«На самом деле у меня уже был шанс поработать с Джо в «Топ Ган: Мэверик». Том [Круз] связал меня с ним по телефону, и Джо горы свернул, чтобы выделить для меня место в картине в роли одного из летчиков. Но я не смог, о чем каждый день жалею. Я стараюсь пользоваться такими шансами, но гоночный сезон по-прежнему превыше всего», – заявил Льюис.