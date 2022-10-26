Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
27 минут назад

Шон Пенн получит гуманитарную награду Боба Хоупа

Газета.Ru

Актер, режиссер и основатель организации Community Organised Relief Effort (CORE) Шон Пенн будет отмечен гуманитарной премией Боба Хоупа на мероприятии в Зале славы телеакадемии. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Шон Пенн получит гуманитарную награду Боба Хоупа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мероприятие, проводимое в штаб-квартире Телевизионной академии в медиацентре Saban в Северном Голливуде, является церемонией введения новых членов в Зал славы.

В этом году шесть новых участников окажутся в центре внимания, включая Дебби Аллен, Кена Бернса, Боба Дейли, Роберта Л. Джонсона, Риту Морено и Дональда А. Моргана.

Зал славы чествует легенд малого экрана, "которые внесли выдающийся вклад в искусство, науку или управление телевидением на протяжении всей своей карьеры или благодаря исключительным достижениям".

Что касается Пенна, его выделяют за "десятилетия активности", в основном благодаря его работе через CORE. Организация стартовала для помощи после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году.

С тех пор CORE мобилизовывалась для гуманитарных чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID-19 и ситуация на Украине в 2022 году.

Гуманитарная премия Боба Хоупа была учреждена в 2002 году, чтобы "наградить человека, чьи благотворительные усилия служат примером многолетнего альтруизма Боба Хоупа и его положительного влияния на общество".

Отборочную комиссию в этом году возглавили губернаторы Телевизионной академии Ким Коулман и Майкл Спиллер. Это одна из самых высоких наград, присуждаемых Советом управляющих Телевизионной академии.

Актеры,Майкл Спиллер,Дебби Аллен,Кен Бернс,Рита Морено,Роберт Джонсон,Шон Пенн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители