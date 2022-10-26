Шон Пенн получит гуманитарную награду Боба Хоупа

Актер, режиссер и основатель организации Community Organised Relief Effort (CORE) Шон Пенн будет отмечен гуманитарной премией Боба Хоупа на мероприятии в Зале славы телеакадемии. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Мероприятие, проводимое в штаб-квартире Телевизионной академии в медиацентре Saban в Северном Голливуде, является церемонией введения новых членов в Зал славы.

Зал славы чествует легенд малого экрана, "которые внесли выдающийся вклад в искусство, науку или управление телевидением на протяжении всей своей карьеры или благодаря исключительным достижениям".

Что касается Пенна, его выделяют за "десятилетия активности", в основном благодаря его работе через CORE. Организация стартовала для помощи после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году.

С тех пор CORE мобилизовывалась для гуманитарных чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID-19 и ситуация на Украине в 2022 году.

Гуманитарная премия Боба Хоупа была учреждена в 2002 году, чтобы "наградить человека, чьи благотворительные усилия служат примером многолетнего альтруизма Боба Хоупа и его положительного влияния на общество".