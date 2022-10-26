Нагиев признался, что испытывал отвращение от роли Чикатило

Актер Дмитрий Нагиев исполнил роль маньяка Андрея Чикатило в одноименном сериале режиссера Сарика Андреасяна. Артист поделился тем, какие ощущения он испытывал во время съемочного процесса.
Нагиев отметил, что согласился на роль вопреки собственным принципам. Поэтому ему было довольно тяжело вживаться в нее, а сам образ вызывал у артиста отвращение.
«Мне было страшно и отвратительно. Мне, человеку, бегущему в своей жизни от всего некрасивого, грязного, это тяжело дается», — заявил он в эфире «Центрального телевидения».
Сериал «Чикатило» вышел на экраны в 2020 году. Всего в проекте два сезона по восемь серий.