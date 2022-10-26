Нагиев признался, что испытывал отвращение от роли Чикатило

Актер Дмитрий Нагиев исполнил роль маньяка Андрея Чикатило в одноименном сериале режиссера Сарика Андреасяна. Артист поделился тем, какие ощущения он испытывал во время съемочного процесса.

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Нагиев отметил, что согласился на роль вопреки собственным принципам. Поэтому ему было довольно тяжело вживаться в нее, а сам образ вызывал у артиста отвращение.

«Мне было страшно и отвратительно. Мне, человеку, бегущему в своей жизни от всего некрасивого, грязного, это тяжело дается», — заявил он в эфире «Центрального телевидения».