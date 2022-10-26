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26 минут назад

Сергей Жигунов высмеял слухи о своей смерти

Газета.Ruиещё 1

Популярный актер Сергей Жигунов сегодня отреагировал на новость о своей «смерти». Артист регулярно следит за тем, что пишет о его персоне пресса и часто натыкается на нелепые сплетни из социальных сетей. Однако, звезда научилась реагировать на них абсолютно спокойно. Часто даже юморит на тему каких-либо вымышленных событий из своей жизни. Так некоторое время назад на российском интернет-пространстве появилась трагичная новость: «Ушел Сергей Жигунов… Час назад сообщили об отравлении актера…» Ужасный заголовок сопровождал и ролик с фотографиями якобы ушедшего артиста. 59-летний Сергей Викторович иронично ответил авторам данного контента: «А я и не знал».

Жигунов высмеял слухи о своей смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Добавим, что Сергей Жигунов часто попадает в заголовки статей. Одним из ярких событий его жизни около 1,5 года назад стала свадьба с Викторией Ворожбит — девушкой, которую пользователи сети часто сравнивали по внешности с «Прекрасной няней» Анастасией Заворотнюк. В марте законные супруги отметили годовщину, проведя приятный вечер в компании маленького члена семьи: домашнего питомца Степы.

«Он важный член семьи и страшно обижается, когда его оставляют дома. Просто перешли дорогу и заняли привычный столик в итальянском ресторане напротив дома. Там Степу любят, ставят ему отдельный стульчик, наливают водички и всячески приветствуют», — делился знаменитый актер.

Актеры,Сергей Жигунов,Анастасия Заворотнюк,
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