Жигунов высмеял слухи о своей смерти

Популярный актер Сергей Жигунов сегодня отреагировал на новость о своей «смерти». Артист регулярно следит за тем, что пишет о его персоне пресса и часто натыкается на нелепые сплетни из социальных сетей. Однако, звезда научилась реагировать на них абсолютно спокойно. Часто даже юморит на тему каких-либо вымышленных событий из своей жизни. Так некоторое время назад на российском интернет-пространстве появилась трагичная новость: «Ушел Сергей Жигунов… Час назад сообщили об отравлении актера…» Ужасный заголовок сопровождал и ролик с фотографиями якобы ушедшего артиста. 59-летний Сергей Викторович иронично ответил авторам данного контента: «А я и не знал».