Жигунов высмеял слухи о своей смерти

Популярный актер Сергей Жигунов сегодня отреагировал на новость о своей «смерти». Артист регулярно следит за тем, что пишет о его персоне пресса и часто натыкается на нелепые сплетни из социальных сетей. Однако, звезда научилась реагировать на них абсолютно спокойно. Часто даже юморит на тему каких-либо вымышленных событий из своей жизни. Так некоторое время назад на российском интернет-пространстве появилась трагичная новость: «Ушел Сергей Жигунов… Час назад сообщили об отравлении актера…» Ужасный заголовок сопровождал и ролик с фотографиями якобы ушедшего артиста. 59-летний Сергей Викторович иронично ответил авторам данного контента: «А я и не знал».
Добавим, что Сергей Жигунов часто попадает в заголовки статей. Одним из ярких событий его жизни около 1,5 года назад стала свадьба с Викторией Ворожбит — девушкой, которую пользователи сети часто сравнивали по внешности с «Прекрасной няней» Анастасией Заворотнюк. В марте законные супруги отметили годовщину, проведя приятный вечер в компании маленького члена семьи: домашнего питомца Степы.
«Он важный член семьи и страшно обижается, когда его оставляют дома. Просто перешли дорогу и заняли привычный столик в итальянском ресторане напротив дома. Там Степу любят, ставят ему отдельный стульчик, наливают водички и всячески приветствуют», — делился знаменитый актер.