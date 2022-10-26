44-летняя звезда «Аватара» сыграет 22-летнюю студентку

44-летняя американская актриса и звезда «Аватара» Зои Салдана сыграет роль 22-летней студентки в новом сериале Netflix. Об этом сообщает Independent.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В центре сюжета мини-сериала под названием «С нуля» — история любви, описанная ранее в мемуарах актрисы Темби Лок: студентка Амала Уилер (ее и играет звезда «Аватара») переезжает в Италию и влюбляется в молодого сицилийского шеф-повара по имени Лино (эту роль исполнит итальянский актер Эудженио Мастрандреа).

Шоу будет состоять из восьми эпизодов, в которых будет показано взросление героини Салданы с 20 до 30 лет. Помимо исполнения главной роли в проекте актриса выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Риз Уизерспун. Дата премьеры проекта не раскрывается.