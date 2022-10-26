Сухоруков вышел на сцену в шляпе Данилы Багрова из "Брата 2"

Артисты выступил в театре «Ангажемент» 25 октября со своим авторским представлением «Счастливые дни». Один из номеров Сухоруков посвятил Сергею Бодрову. Актер вышел на сцене в шляпе, в которой герой Бодрова возвращался из США в культовом фильме «Брат 2».