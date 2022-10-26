Сухоруков вышел на сцену в шляпе Данилы Багрова из "Брата 2"

Актер Виктор Сухоруков вышел на сцену в шляпе Данилы Багрова из фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Об этом сообщает портал «Вслух.ru».
Артисты выступил в театре «Ангажемент» 25 октября со своим авторским представлением «Счастливые дни». Один из номеров Сухоруков посвятил Сергею Бодрову. Актер вышел на сцене в шляпе, в которой герой Бодрова возвращался из США в культовом фильме «Брат 2».
Бодров считается без вести пропавшим. 20 сентября 2002 года случился сход ледника Колка в Кармадонском ущелье, где неподалеку находились актер и съемочная группа фильма «Связной». После этого они перестали выходить на связь.
Ранее Сухоруков объяснил, почему Балабанов не снял фильм «Брат 3».