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44 минуты назад

Актер Сухоруков вышел на сцену в шляпе Данилы Багрова из "Брата 2"

Газета.Ru

Актер Виктор Сухоруков вышел на сцену в шляпе Данилы Багрова из фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Об этом сообщает портал «Вслух.ru».

Сухоруков вышел на сцену в шляпе Данилы Багрова из "Брата 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артисты выступил в театре «Ангажемент» 25 октября со своим авторским представлением «Счастливые дни». Один из номеров Сухоруков посвятил Сергею Бодрову. Актер вышел на сцене в шляпе, в которой герой Бодрова возвращался из США в культовом фильме «Брат 2».

Бодров считается без вести пропавшим. 20 сентября 2002 года случился сход ледника Колка в Кармадонском ущелье, где неподалеку находились актер и съемочная группа фильма «Связной». После этого они перестали выходить на связь.

Ранее Сухоруков объяснил, почему Балабанов не снял фильм «Брат 3».

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