Как звезда советского кино Урбанский погиб на съемках

Звезда советского кино Евгений Урбанский погиб на съемках при выполнении автомобильного трюка. Актер, понадеявшись на себя, отказался от дублеров.
Съемки фильма «Директор» проходили в пустыне Кызылкум. Урбанский должен был пронестись по бархану на автомобиле. Сцену отсняли, но артист решил, что нужен еще один дубль, пишет «Культурология». В очередной раз автомобильного трюка не получилось, и машина перевернулась. Урбанский из-за удара сломал шейный позвонок и, не доехав до больницы, умер. Жена актера рассказывала, что он предчувствовал свою гибель.
После смерти артиста поэт Евгений Евтушенко написал стихотворение «Баллада о совершенстве». Он посвятил сочинение погибшему в пустыне Урбанскому.