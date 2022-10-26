Как звезда советского кино Урбанский погиб на съемках

Съемки фильма «Директор» проходили в пустыне Кызылкум. Урбанский должен был пронестись по бархану на автомобиле. Сцену отсняли, но артист решил, что нужен еще один дубль, пишет «Культурология». В очередной раз автомобильного трюка не получилось, и машина перевернулась. Урбанский из-за удара сломал шейный позвонок и, не доехав до больницы, умер. Жена актера рассказывала, что он предчувствовал свою гибель.