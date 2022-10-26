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2 часа назад

Как везда советского кино Евгений Урбанский погиб на съемках

Слово и Дело

Звезда советского кино Евгений Урбанский погиб на съемках при выполнении автомобильного трюка. Актер, понадеявшись на себя, отказался от дублеров.

Как звезда советского кино Урбанский погиб на съемках
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Съемки фильма «Директор» проходили в пустыне Кызылкум. Урбанский должен был пронестись по бархану на автомобиле. Сцену отсняли, но артист решил, что нужен еще один дубль, пишет «Культурология». В очередной раз автомобильного трюка не получилось, и машина перевернулась. Урбанский из-за удара сломал шейный позвонок и, не доехав до больницы, умер. Жена актера рассказывала, что он предчувствовал свою гибель.

После смерти артиста поэт Евгений Евтушенко написал стихотворение «Баллада о совершенстве». Он посвятил сочинение погибшему в пустыне Урбанскому.

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