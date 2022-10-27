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1 час назад

Как живет звезда фильма «В бой идут одни "старики"»

Слово и Дело

Звезда фильма «В бой идут одни "старики"» Ольга Матешко после смерти мужа режиссера Александра Итыгилова живет закрыто от общества.

Как живет звезда фильма «В бой идут одни "старики"»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Матешко тяжело перенесла трагическую кончину своего супруга. Муж артистки умер, работая на съемках рядом с Чернобылем. Он получил большую дозу облучения, из-за чего скончался спустя несколько месяцев. Уход Итыгилова из жизни знаменитость смогла пережить только через усердную работу и заботу о сыне.

Звезда уехала в США в составе съемочной группы после личной трагедии. Матешко решила остаться в стране, где прожила десять лет. Она соскучилась по родине и вернулась после эмиграции в Киев в 2005 году. Сейчас о ее жизни ничего не известно.

Актриса сыграла летчицу Зою Молчанову в картине Леонида Быкова. Легендарная военная драма принесла ей популярность среди советских зрителей.

Актеры,Александр Итыгилов,Ольга Матешко,Леонид Быков,
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