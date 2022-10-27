Как живет звезда фильма «В бой идут одни "старики"»

Звезда фильма «В бой идут одни "старики"» Ольга Матешко после смерти мужа режиссера Александра Итыгилова живет закрыто от общества.
Матешко тяжело перенесла трагическую кончину своего супруга. Муж артистки умер, работая на съемках рядом с Чернобылем. Он получил большую дозу облучения, из-за чего скончался спустя несколько месяцев. Уход Итыгилова из жизни знаменитость смогла пережить только через усердную работу и заботу о сыне.
Звезда уехала в США в составе съемочной группы после личной трагедии. Матешко решила остаться в стране, где прожила десять лет. Она соскучилась по родине и вернулась после эмиграции в Киев в 2005 году. Сейчас о ее жизни ничего не известно.
Актриса сыграла летчицу Зою Молчанову в картине Леонида Быкова. Легендарная военная драма принесла ей популярность среди советских зрителей.