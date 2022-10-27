Как живет звезда фильма «В бой идут одни "старики"»

Матешко тяжело перенесла трагическую кончину своего супруга. Муж артистки умер, работая на съемках рядом с Чернобылем. Он получил большую дозу облучения, из-за чего скончался спустя несколько месяцев. Уход Итыгилова из жизни знаменитость смогла пережить только через усердную работу и заботу о сыне.

Звезда уехала в США в составе съемочной группы после личной трагедии. Матешко решила остаться в стране, где прожила десять лет. Она соскучилась по родине и вернулась после эмиграции в Киев в 2005 году. Сейчас о ее жизни ничего не известно.