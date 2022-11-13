Почему Конкин невзлюбил Высоцкого на съемках “Места встречи…”

Сериал Говорухина “Место встречи изменить нельзя” стал культовым и собрал поклонников из разных уголков страны. В проекте снялись многие известные советские актеры, которые уже до этого имели известность. Однако два главных актера, которые сыграли Жеглова и Шарапова, в жизни невзлюбили друг друга настолько, что чуть не сорвали съемки. О том, почему это произошло — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Как рассказывал Конкин, с самого начала съемок они с Высоцким невзлюбили друг друга. Конкин не понимал, почему его коллега позволяет себе так себя вести на съемках. Сначала он со всеми дружелюбно общался, а спустя несколько секунд становился свирепым человеком, который не хочет никого видеть. Это выводило Конкина из себя, он не мог перенести постоянного ора и упреков со стороны Высоцкого. По словам актера, съемки были тяжелые.

Кроме того, у Высоцкого был повод не любить Конкина. Как и многие в окружении актера, многие думали, что Конкин слишком тесно сотрудничает с комсомолом, и получает за это крупное денежное вознаграждение.

“Наверное, и Высоцкому казалось, что я комсомольский холуй. Иначе откуда у Конкина “Волга”? А то, сколько я вкалывал на нее, это ж никого не интересовало”, — рассказывал Конкин в одном из интервью, вспоминая о Высоцком.

Однажды Конкин собрал свои вещи со съемочной площадки и решил уйти из сериала. Это заметил Виктор Павлов и остановил коллегу, а потом предложил почитать сценарий на улице. Павлов смог развеселить Конкина и доказать ему, что не все актеры на площадке такие же, как Высоцкий. Позже Конкин поймет, что ему все равно бы не дали покинуть сериал, так как на тот момент уже четверть была готова.