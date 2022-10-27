Генри Кавилл рассказал о пробах на роль Джеймса Бонда

Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермерна, рассказал, что проходил кастинг на роль Джеймса Бонда. Об этом сообщает ComicBook.
Артист заявил, что почти стал исполнителем главной роли в фильме 2006 года «Казино Рояль», но вместо него выбрали Дэниела Крейга.
«Очевидно, что они выбрали Дэниэла, и я думаю, что это стало потрясающим решением. Я же, скорее всего, не был готов в то время. Я думаю, что Дэниел проделал невероятную работу над прошлыми фильмами, поэтому я счастлив, что они сделали такой выбор. Это было веселое приключение, и оно определенно дало толчок моей карьере», — отметил Кавилл.