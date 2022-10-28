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52 минуты назад

Джуд Лоу и Джейсон Бейтман снимутся в мини-сериале от Netflix

Газета.Ru

Актеры Джуд Лоу и Джейсон Бейтман сыграют главные роли в мини-сериале от Netlix «Черный кролик». Об этом сообщает Deadline.

Джуд Лоу и Джейсон Бейтман снимутся в мини-сериале от Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артисты также выступят исполнительными продюсерами грядущей картины. Бейтман станет режиссером сериала. Номинант на премию «Оскар» Зак Бэйлин напишет сценарий для проекта. Подробности ленты не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Джуд Лоу сыграет главную роль в сериале «Звездные войны: Команда скелетов». Режиссер проекта — Джон Уоттс. В центре сюжета ленты группа детей, которая заблудилась в галактике «Звездных войн» и пытается найти дорогу домой.

В сентябре Джуд Лоу снялся в рекламной кампании Brioni вместе с 25-летним сыном.

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