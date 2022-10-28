Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Актриса Аронова вспомнила, как прошло ее знакомство с Владимиром Этушем

Слово и Дело

Актриса Мария Аронова рассказала, что ее первая встреча с артистом Владимиром Этушем началась с конфликта. Подробнее об этом пишет «7дней».

Аронова вспомнила, как прошло ее знакомство с Этушем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Аронова поведала, что однажды явилась в театр с сыном, которого режиссер спектакля Владимир Иванов разрешил разместить в оркестровой яме. Сначала все было спокойно, однако в какой-то момент мальчик неловким движением задел что-то и раздался шум.

«В это время Владимир Абрамович как раз произносил свой текст, но из-за шума сбился и рассердился. Он подошел к оркестровой яме, глянул в нее своим грозным взглядом и строго громко сказал: "Ты мне помешал!" От страха сын описался», — призналась Аронова.

Сначала у актрисы сработал материнский инстинкт, и она чуть ли не набросилась на Этуша, чтобы защитить свое чадо. Чуть позже артистка осознала свою неправоту и извинилась перед ним.

Актеры,Мария Аронова,Владимир Этуш,Владимир Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители