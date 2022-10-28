Аронова вспомнила, как прошло ее знакомство с Этушем

Актриса Мария Аронова рассказала, что ее первая встреча с артистом Владимиром Этушем началась с конфликта. Подробнее об этом пишет «7дней».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Аронова поведала, что однажды явилась в театр с сыном, которого режиссер спектакля Владимир Иванов разрешил разместить в оркестровой яме. Сначала все было спокойно, однако в какой-то момент мальчик неловким движением задел что-то и раздался шум.

«В это время Владимир Абрамович как раз произносил свой текст, но из-за шума сбился и рассердился. Он подошел к оркестровой яме, глянул в нее своим грозным взглядом и строго громко сказал: "Ты мне помешал!" От страха сын описался», — призналась Аронова.