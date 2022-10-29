Яковлева получила роль в «Человеке с бульвара Капуцинов» благодаря Миронову

Советский актер Андрей Миронов помог своей коллеге Александре Яковлевой получить роль в знаменитом фильме «Человек с бульвара Капуцинов».
После того, как режиссер Алла Сурикова начала снимать первый отечественный вестерн Яковлева поняла, что хочет получить главную роль. Артистка рассказала, что успешна прошла пробы, однако претенденток на место было много и постановщик медлила с ответом.
Тогда Сурикова попросила принять решение Миронова, смонтировав видеоролик со всеми претендентками и актеру понравилась именно Яковлева.
«Окончательное слово она отдала "мистеру Фесту" — Андрею Миронову. Претенденток на роль Дианы были сотни, и, чтобы не мучить его долгими смотринами, Алла Ильинична смонтировала видеоролик с нами и показала Миронову: "С кем захотите, с той и снимайтесь". Ему понравилась я», —призналась актриса в беседе с журналом «7 Дней».
Позже даже начали распространяться слухи о их романе, однако звезда фильма «Бриллиантовая рука» откровенно признался своей коллеге, что больше всех на свете любит свою маму.