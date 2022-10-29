Яковлева получила роль в «Человеке с бульвара Капуцинов» благодаря Миронову

«Окончательное слово она отдала "мистеру Фесту" — Андрею Миронову. Претенденток на роль Дианы были сотни, и, чтобы не мучить его долгими смотринами, Алла Ильинична смонтировала видеоролик с нами и показала Миронову: "С кем захотите, с той и снимайтесь". Ему понравилась я», —призналась актриса в беседе с журналом «7 Дней».