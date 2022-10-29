Охлобыстин ради роли в «Интернах» перечеркнул 10 лет своей жизни

Известный российский актер кино и телевидения Иван Охлобыстин обрёл широкую популярность среди зрительской аудитории во многом многим благодаря роли доктора Андрея Быкова в комедийном сериале «Интерны» на телеканале ТНТ, однако мало кто из поклонников артиста знает о том, на какую жертву ему пришлось пойти ради съемок в данном проекте.

Фото: FBM FBM

Как информирует тематический портал BLITZ+, на алтарь успеха в актерской карьере Охлобыстин возложил целых 10 лет своей жизни в качестве священнослужителя. Как было отмечено, церковный сан он принял в начале 2000-х годов.

Судя по всему, до момента начала участия в съемках сериала артист и не планировал возвращаться в актерскую сферу, однако сценарий многосерийного фильма все же убедил его сделать другой выбор. С того момента Охлобыстин на регулярной основе принимает участие в различных проектах.