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41 минуту назад

Актер Иван Охлобыстин ради роли доктора Быкова в «Интернах» перечеркнул 10 лет своей жизни

FBM.ru

Известный российский актер кино и телевидения Иван Охлобыстин обрёл широкую популярность среди зрительской аудитории во многом многим благодаря роли доктора Андрея Быкова в комедийном сериале «Интерны» на телеканале ТНТ, однако мало кто из поклонников артиста знает о том, на какую жертву ему пришлось пойти ради съемок в данном проекте.

Охлобыстин ради роли в «Интернах» перечеркнул 10 лет своей жизни
Фото: FBMFBM

Как информирует тематический портал BLITZ+, на алтарь успеха в актерской карьере Охлобыстин возложил целых 10 лет своей жизни в качестве священнослужителя. Как было отмечено, церковный сан он принял в начале 2000-х годов.

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Судя по всему, до момента начала участия в съемках сериала артист и не планировал возвращаться в актерскую сферу, однако сценарий многосерийного фильма все же убедил его сделать другой выбор. С того момента Охлобыстин на регулярной основе принимает участие в различных проектах.

Вдобавок ко всему, заканчивать свою карьеру актер и не планирует, кроме того, он не жалеет, что в свое время сменил профессию, поскольку тот сделанный выбор принес ему славу и успех.

Актеры,Андрей Быков,Иван Охлобыстин,
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