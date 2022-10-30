Что стало с Маклаковым после легендарной роли прапорщика Шматко

Актер Алексей Маклаков получил всенародную известность за роль прапорщика Шматко в «Солдатах». О том, как сложилась его судьба после сериала, рассказал «СтарХит».

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По информации издания, он не оставил актерство и продолжает сниматься в кино и играть в театре. В его портфолио более 80 ролей в разных фильмах и сериалах. В прошлом году состоялась долгожданная премьера «Майора Грома», в котором актеру досталась роль полковника Федора Прокопенко.