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1 час назад

Что стало с Алексеем Маклаковым после легендарной роли прапорщика Шматко

Слово и Дело

Актер Алексей Маклаков получил всенародную известность за роль прапорщика Шматко в «Солдатах». О том, как сложилась его судьба после сериала, рассказал «СтарХит».

Что стало с Маклаковым после легендарной роли прапорщика Шматко
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По информации издания, он не оставил актерство и продолжает сниматься в кино и играть в театре. В его портфолио более 80 ролей в разных фильмах и сериалах. В прошлом году состоялась долгожданная премьера «Майора Грома», в котором актеру досталась роль полковника Федора Прокопенко.

На данный момент Маклакову 61 год. Он состоит в браке с Анной Романовой с 2008 года. Артист является отцом двоих детей. Был награжден премией «Золотой орел» за лучший монтаж фильма.

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