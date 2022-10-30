Что стало с Маклаковым после легендарной роли прапорщика Шматко

Актер Алексей Маклаков получил всенародную известность за роль прапорщика Шматко в «Солдатах». О том, как сложилась его судьба после сериала, рассказал «СтарХит».
По информации издания, он не оставил актерство и продолжает сниматься в кино и играть в театре. В его портфолио более 80 ролей в разных фильмах и сериалах. В прошлом году состоялась долгожданная премьера «Майора Грома», в котором актеру досталась роль полковника Федора Прокопенко.
На данный момент Маклакову 61 год. Он состоит в браке с Анной Романовой с 2008 года. Артист является отцом двоих детей. Был награжден премией «Золотой орел» за лучший монтаж фильма.