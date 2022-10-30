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54 минуты назад

Звезда "Эпидемии" Наталья Земцова ответила на слухи о романе с Гелой Месхи

Газета.Ruиещё 1

Актриса Наталья Земцова прокомментировала слухи о ее предполагаемом романе с Гелой Месхи. В передаче НТВ "Ты не поверишь!" она заинтриговала поклонников решением дать официальный комментарий позднее.

Звезда "Эпидемии" ответила на слухи о романе с Гелой Месхи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы не будем сейчас об этом говорить, оставим на будущее", — сказала 34-летняя актриса.

Недавно Месхи и Земцова появились вместе на светской премьере фильма "Кто там?" в кинотеатре "Октябрь". Как сообщают СМИ, они сидели рядом, держались за руки и разговаривали. Позже Земцова выложила в Instagram видео с премьеры, в которое попал Месхи.

Долгое время Земцова была в отношениях с солистом группы Uma2rmaH Сергеем Кристовским, у них есть сын Иван. В 2022 знаменитости расстались. С 2015 по 2019 год Месхи был женат на актрисе Екатерине Климовой. У пары родилась дочь Изабелла.

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