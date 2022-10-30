Звезда "Эпидемии" ответила на слухи о романе с Гелой Месхи

Актриса Наталья Земцова прокомментировала слухи о ее предполагаемом романе с Гелой Месхи. В передаче НТВ "Ты не поверишь!" она заинтриговала поклонников решением дать официальный комментарий позднее.

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"Мы не будем сейчас об этом говорить, оставим на будущее", — сказала 34-летняя актриса.

Недавно Месхи и Земцова появились вместе на светской премьере фильма "Кто там?" в кинотеатре "Октябрь". Как сообщают СМИ, они сидели рядом, держались за руки и разговаривали. Позже Земцова выложила в Instagram видео с премьеры, в которое попал Месхи.