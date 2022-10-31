Дэниел Рэдклифф опроверг слухи, что сыграет Росомаху

Актер Дэниел Рэдклифф прокомментировал слухи о том, что может появиться в роли нового Росомахи в фильмах франшизы «Люди Икс». Его слова цитирует GQ.

«Это только слухи. Я что-то говорю, а потом иногда мне надоедает так отвечать, поэтому я говорю что-то другое, что порождает подобные разговоры», — поделился артист. Рэдклифф, который известен фанатам по роли Гарри Поттера, утверждает, что от подобной роли бывает трудно избавиться, и именно поэтому он «никогда не хочет быть запертым во что-то».