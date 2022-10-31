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3 часа назад

Дэниел Рэдклифф опроверг слухи, что сыграет Росомаху

Газета.Ruиещё 3

Актер Дэниел Рэдклифф прокомментировал слухи о том, что может появиться в роли нового Росомахи в фильмах франшизы «Люди Икс». Его слова цитирует GQ.

Дэниел Рэдклифф опроверг слухи, что сыграет Росомаху
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это только слухи. Я что-то говорю, а потом иногда мне надоедает так отвечать, поэтому я говорю что-то другое, что порождает подобные разговоры», — поделился артист. Рэдклифф, который известен фанатам по роли Гарри Поттера, утверждает, что от подобной роли бывает трудно избавиться, и именно поэтому он «никогда не хочет быть запертым во что-то».

Актер предполагает, что поклонники захотели увидеть его в роли Росомахи, поскольку в комиксах персонаж небольшого роста, как и Рэдклифф. «Время от времени мне становится скучно отвечать на вопросы разумно, поэтому я просто шучу, и это разжигает слухи», — объяснил он.

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