Оглашен ТОП самых богатых актеров Турции

Уточним, что данные, предоставленные Ten Series отображают финансовую ситуацию знаменитостей по состоянию на 2021 и 2022 год. Реакция зрителей на опубликованный список была неоднозначной: многих удивило отсутствие в нем таких имен, как Халит Эргенч, Акын Акынезю и Озджана Дениза. Других же возмутила идея подсчёта денег знаменитостей и они посоветовали авторам смотреть только в свой карман.