Оглашен ТОП самых богатых актеров Турции

В Турции оглашен список из 12 самых состоятельных актеров, об этом пишут турецкие СМИ.
Согласно распространенному сообщению, список выглядит следующим образом:
Уточним, что данные, предоставленные Ten Series отображают финансовую ситуацию знаменитостей по состоянию на 2021 и 2022 год. Реакция зрителей на опубликованный список была неоднозначной: многих удивило отсутствие в нем таких имен, как Халит Эргенч, Акын Акынезю и Озджана Дениза. Других же возмутила идея подсчёта денег знаменитостей и они посоветовали авторам смотреть только в свой карман.
Тем временем сами звезды относятся к подобным рейтингам довольно положительно, они не кичатся богатством, но и не скрывают финансовый успех.