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1 час назад

Оглашен ТОП самых богатых актеров Турции

RusTurkey.com

В Турции оглашен список из 12 самых состоятельных актеров, об этом пишут турецкие СМИ.

Оглашен ТОП самых богатых актеров Турции
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

Согласно распространенному сообщению, список выглядит следующим образом:

  • Толгахан Сайышман
  • Энгин Алтан Дюзьятан
  • Бурак Озчивит
  • Мурат Йылдырым
  • Дженгиз Джушкан
  • Бурак Дениз
  • Энгин Акьюрек
  • Джан Яман
  • Толга Сарыташ
  • Юсуф Джим
  • Нуреттин Сонмез
  • Еыванч Татлытуг

Уточним, что данные, предоставленные Ten Series отображают финансовую ситуацию знаменитостей по состоянию на 2021 и 2022 год. Реакция зрителей на опубликованный список была неоднозначной: многих удивило отсутствие в нем таких имен, как Халит Эргенч, Акын Акынезю и Озджана Дениза. Других же возмутила идея подсчёта денег знаменитостей и они посоветовали авторам смотреть только в свой карман.

Тем временем сами звезды относятся к подобным рейтингам довольно положительно, они не кичатся богатством, но и не скрывают финансовый успех.

Актеры,Халит Эргенч,
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