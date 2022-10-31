Умер партнер Джеки Чана по гонконгским боевикам актер Питер Ян. Он был не только артистом, но и настоящим мастером боевых искусств.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Актер, режиссер, сценарист, мастер боевых искусств и общественный деятель Питер Ян скончался в США на восемьдесят восьмом году жизни.

Ян оставил кинематограф еще в девяностые годы, а до этого прославился участием и постановкой популярных в свое время боевиков с обилием сцен с восточными единоборствами.

Не раз Питер Ян становился партнером знаменитого Джеки Чана, одной из самых известных их совместных работ считается фильм «История Цинь Сян Лянь» 1963 года выпуска.

Помимо съемок Питер Ян лично ставил многие бойцовские сцены и помогал непосредственно Джеки Чану правильно выполнять удары и приемы на камеру.