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29 минут назад

Умер партнер Джеки Чана по гонконгским боевикам актер Питер Ян

Inc-News

Умер партнер Джеки Чана по гонконгским боевикам актер Питер Ян. Он был не только артистом, но и настоящим мастером боевых искусств.

Умер партнер Джеки Чана по гонконгским боевикам актер Питер Ян
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Актер, режиссер, сценарист, мастер боевых искусств и общественный деятель Питер Ян скончался в США на восемьдесят восьмом году жизни.

Ян оставил кинематограф еще в девяностые годы, а до этого прославился участием и постановкой популярных в свое время боевиков с обилием сцен с восточными единоборствами.

Не раз Питер Ян становился партнером знаменитого Джеки Чана, одной из самых известных их совместных работ считается фильм «История Цинь Сян Лянь» 1963 года выпуска.

Помимо съемок Питер Ян лично ставил многие бойцовские сцены и помогал непосредственно Джеки Чану правильно выполнять удары и приемы на камеру.

В последнее время артист испытывал серьезные проблемы со здоровьем и практически не выходил из дома. Питер Ян скончался в кругу семьи в своем доме в Лос-Анджелесе.

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