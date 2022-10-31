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1 час назад

Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда в фильме "Идеальная жена"

Газета.Ru

Актриса Эмилия Кларк сыграет роль Констанс Ллойд, которая была замужем за Оскаром Уайльдом, в фильме "Идеальная жена" режиссера Софи Хайд. Об этом сообщает Variety.

Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Идеальная жена" расскажет о жизни Ллойд, писательницы и феминистки, участвовавшей в движении за реформу одежды женщин. Она вышла замуж за Уайльда в 1884 году, у пары родилось двое сыновей.

Однако после того, как Уайльд получил двухлетний тюремный срок за гомосексуальность, которая в то время все еще была незаконной (в Англии и Уэльсе она была декриминализована только в 1967 году), Ллойд с детьми переехала в Швейцарию.

Сроки производства ленты пока неизвестны. Имена других актеров также не раскрываются.

Актеры,Софи Хайд,Оскар Уайльд,Эмилия Кларк,
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