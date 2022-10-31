Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда

"Идеальная жена" расскажет о жизни Ллойд, писательницы и феминистки, участвовавшей в движении за реформу одежды женщин. Она вышла замуж за Уайльда в 1884 году, у пары родилось двое сыновей.

Однако после того, как Уайльд получил двухлетний тюремный срок за гомосексуальность, которая в то время все еще была незаконной (в Англии и Уэльсе она была декриминализована только в 1967 году), Ллойд с детьми переехала в Швейцарию.