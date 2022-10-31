Звезда "Анны" сыграет в триллере о геймерах

Российская модель и актриса Саша Лусс снимется в экшн-триллере «Latency» («Задержка»). Об этом сообщает Deadline.

Режиссер и сценарист проекта — Джеймс Крок. Производство фильма начнется 21 ноября в Бангкоке. Фильм расскажет о профессиональной геймерке Хане, который страдает от агорафобии. Для улучшения игровых навыков она подключает устройство, изучающее активность мозга. Со временем героиня начинает подозревать, что технология читает и контролирует ее мысли.