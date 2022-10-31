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2 часа назад

Звезда "Анны" Люка Бессона Саша Лусс сыграет в триллере о геймерах

Газета.Ru

Российская модель и актриса Саша Лусс снимется в экшн-триллере «Latency» («Задержка»). Об этом сообщает Deadline.

Звезда "Анны" сыграет в триллере о геймерах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссер и сценарист проекта — Джеймс Крок. Производство фильма начнется 21 ноября в Бангкоке. Фильм расскажет о профессиональной геймерке Хане, который страдает от агорафобии. Для улучшения игровых навыков она подключает устройство, изучающее активность мозга. Со временем героиня начинает подозревать, что технология читает и контролирует ее мысли.

Американская модель Алексис Рен тоже примет участие в проекте.

Саша Лусс известна благодаря роли в боевике Люка Бессона «Анна». Актриса также сыграла в фильме режиссера «Валериан и город тысячи планет».

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