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3 часа назад

Актеры, которые чуть не сошли с ума из-за роли

Мария Каткова

Многие актеры соглашаются на сложные роли психически нездоровых людей для того, чтобы показать свою многогранность. Однако сами они говорят, что вжиться в эти роли очень сложно. Некоторые актеры сами чуть не сошли с ума, пытаясь понять, что же творится в голове у их героев. Об актерах, которые чуть не сошли с ума — в материале “Рамблера”.

Актеры, которые чуть не сошли с ума из-за роли
Фото: Кадр из фильма "Черный лебедь"Кадр из фильма "Черный лебедь"

Натали Портман, “Черный лебедь” (2010)

Кадр из фильма "Черный лебедь"

На экране актриса сыграла балерину, которая страдает целым спектром психических расстройств. К съемкам она готовилась на протяжении года: сначала занималась у балетного станка, потом сильно похудела для роли. Режиссер даже изолировал ее от других актеров, чтобы она могла полностью погрузиться в роль и хорошо сыграть героиню с расстройством психики.

Сама Портман после выхода фильма заявила, что ее героиня очень больна и нуждается в помощи специалистов. Отвечая на вопрос о подготовки к роли, она заявила, что не знала, во что ввязывается.

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Кристиан Бейл, “Машинист” (2004)

Кадр из фильма "Машинист"

Фильм рассказывает о мужчине, который страдает от бессонницы и паранойи. Спустя некоторое время его жизнь превращается в череду ужасных и непонятных событий, что еще сильнее погружает его в депрессивное состояние. Его сыграл актер Кристан Бейл, известный своими внешними перевоплощениями.

Для роли он похудел на 30 килограммов и довел себя не только до физического, но и психологического истощения. Только съемочная группа смогла повлиять на него, чтобы он остановился. До этого во время рабочего дня актер съедал одно яблоко и банку тунца за день.

Кейт Уинслет, “Чтец” (2008)

Кадр из фильма "Чтец"

В картине “Чтец” Кейт Уинслет сыграла бывшую надзирательницу Освенцима. Несмотря на то, что ее героиня не была психически больной, она совершила много преступлений против человечности и была отправлена в тюрьму. Уинслет должна была передать зрителю чувство ненависти к персонажу, и тщательно готовилась к съемкам, читая исторические книги и даже труды немецких нацистов.

После съемок Уинслет рассказывала, что выходить из роли было гораздо сложнее, чем входить в нее. По словам актрисы, ей было тяжело оставить героиню и вернуться к обычной жизни. Тем не менее, за свои старания она получила “Оскар”.

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