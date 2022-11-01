Инна Чурикова раскрыла даты возвращения на сцену после госпитализации

Даты возвращения на сцену после госпитализации раскрыла актриса Инна Чурикова в интервью Woman.ru. Она сообщила, что планирует вернуться к работе через месяц.

Фото: Мослента Мослента

Артистка рассказала, что соскучилась по сцене.

«Где-то через месяц я запланировала вернуться. Мне бы хотелось так, но как жизнь покажет. Я хочу и "Аудиенцию" сыграть, и "Ложь во спасение" в "Ленкоме"», — поделилась планами Чурикова.

Она добавила, что во время реабилитации проводит время с близкими и читает книги, чтобы «поднять свой интеллектуальный уровень».

Чурикову госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы летом текущего года. Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости после неудачного падения.