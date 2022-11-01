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1 час назад

Инна Чурикова раскрыла даты возвращения на сцену после госпитализации

Мослента

Даты возвращения на сцену после госпитализации раскрыла актриса Инна Чурикова в интервью Woman.ru. Она сообщила, что планирует вернуться к работе через месяц.

Инна Чурикова раскрыла даты возвращения на сцену после госпитализации
Фото: МослентаМослента

Артистка рассказала, что соскучилась по сцене.

«Где-то через месяц я запланировала вернуться. Мне бы хотелось так, но как жизнь покажет. Я хочу и "Аудиенцию" сыграть, и "Ложь во спасение" в "Ленкоме"», — поделилась планами Чурикова.

Она добавила, что во время реабилитации проводит время с близкими и читает книги, чтобы «поднять свой интеллектуальный уровень».

Чурикову госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы летом текущего года. Врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости после неудачного падения.

Ранее в театре имени Вахтангова отменили спектакли «Аудиенция» с Чуриковой, запланированные на конец октября. «Инна Михайловна пока не восстановилась», — сообщили журналистам в пресс-службе.

Актеры,Ложь во спасение,Инна Чурикова,
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