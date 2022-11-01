Актриса Елена Проклова сильно изменилась после инсульта в 69 лет

Актриса Елена Проклова в январе текущего года перенесла инсульт. Артистка счастлива, что после столь серьезной болезни ее мозговая деятельность осталась в норме, и она смогла вернуться на сцену.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

«Здоровье, слава Богу, в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Я хожу и двигаюсь нормально», – уверяла Проклова.

Помимо выступлений в спектаклях Проклова является частым гостем ток-шоу на телевидении. На днях в эфир вышел новый эпизод программы «Звезды сошлись», где одним из приглашенных гостей была актриса.

Зрители обратили внимание на ее изменившийся внешний вид после инсульта.

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