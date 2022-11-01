Актриса Елена Проклова сильно изменилась после инсульта в 69 лет

Актриса Елена Проклова в январе текущего года перенесла инсульт. Артистка счастлива, что после столь серьезной болезни ее мозговая деятельность осталась в норме, и она смогла вернуться на сцену.
«Здоровье, слава Богу, в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Я хожу и двигаюсь нормально», – уверяла Проклова.
Помимо выступлений в спектаклях Проклова является частым гостем ток-шоу на телевидении. На днях в эфир вышел новый эпизод программы «Звезды сошлись», где одним из приглашенных гостей была актриса.
Зрители обратили внимание на ее изменившийся внешний вид после инсульта.
Елене Прокловой на настоящий момент 69 лет.