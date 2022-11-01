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1 час назад

Режиссер Садилова объяснила, почему Безруков опять стал самым популярным актером

Газета.Ru

Кинорежиссер и актриса Лариса Садилова ("Однажды в Трубчевске", " С любовью, Лиля") объяснила, почему рейтинг самых популярных актеров регулярно возглавляет Сергей Безруков.

Режиссер объяснила, почему Безруков опять стал самым популярным актером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Садиловой, и его, и Елизавету Боярскую, ставшую, по данным ВЦИОМ, самой популярной у россиян актрисой, регулярно показывают в СМИ и по телевидению.

"А многих актеров и режиссеров просто не знают, потому что они никак там не отражены. Если попросить самых разных людей назвать молодых режиссеров и актеров, то они не смогут этого сделать, поскольку просто не знают их фамилий", - цитирует режиссера mk.ru.

Режиссер дала объяснение этому феномену - она отметила, что респонденты просто пытаются вспомнить первые пришедшие в голову фамилии и лица.

"Может быть, кто-то и посмотрели какой-то фильм, но не может вспомнить ни актера, ни режиссера, помнят только, про что. А тут еще надо как-то внешность представить. Фамилию к ней подобрать. Как-то все это совместить. И первый, кто может прийти в голову, это Безруков", - продолжила она.

Ранее стало известно, что во время опроса ВЦИОМ о лучших актерах 2022 года Сергею Безрукову отдали свои голоса 11% респондентов, Константину Хабенскому — 9%, Владимиру Машкову и Сергею Бурунову — по 7%. Кроме того, в числе лучших актеров называли Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса — у них по 3%.

Актеры,Сергей Бурунов,Лариса Садилова,Сергей Пускепалис,Дмитрий Певцов,Александр Петров,Евгений Миронов,Владимир Машков,Елизавета Боярская,Константин Хабенский,ВЦИОМ,
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