Режиссер объяснила, почему Безруков опять стал самым популярным актером

"Может быть, кто-то и посмотрели какой-то фильм, но не может вспомнить ни актера, ни режиссера, помнят только, про что. А тут еще надо как-то внешность представить. Фамилию к ней подобрать. Как-то все это совместить. И первый, кто может прийти в голову, это Безруков", - продолжила она.