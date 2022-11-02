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2 часа назад

Почему Моргунов не мог похудеть

runews24.ru

Стало известно, почему звезда советских комедий Евгений Моргунов страдал всю жизнь от лишнего веса.

Почему Моргунов не мог похудеть
Фото: runews24.rurunews24.ru

Евгений Моргунов завоевал популярность благодаря актерскому таланту и яркой внешности. Однако многие фанаты не догадывались, почему звезда комедий всю жизнь страдал от лишнего веса, пишет «Киноафиша».

Моргунов родился в 1927 году в Москве. В 14 лет будущая кинозвезда много работал, чтобы помочь семье. Физические нагрузки и постоянное недоедание сильно сказались на здоровье молодого человека.

Однажды мать Евгения принесла с работы пачку масла. Моргунов съел ее всю, не закусывая хлебом, из-за голода. После этого актера госпитализировали, и врачи чудом спасли ему жизнь. Тогда молодому человеку поставили диагноз – «нарушение обмена веществ». В 25 лет Моргунову диагностировали сахарный диабет.

Всю жизнь Бывалый из знаменитой троицы «Трус, Балбес и Бывалый» в серии советских кинокомедий Леонида Гайдая страдал от ожирения и многочисленных проблем со здоровьем.

Актеры,Евгений Моргунов,Леонид Гайдай,
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