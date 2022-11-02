Почему Моргунов не мог похудеть

Стало известно, почему звезда советских комедий Евгений Моргунов страдал всю жизнь от лишнего веса.

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Евгений Моргунов завоевал популярность благодаря актерскому таланту и яркой внешности. Однако многие фанаты не догадывались, почему звезда комедий всю жизнь страдал от лишнего веса, пишет «Киноафиша».

Моргунов родился в 1927 году в Москве. В 14 лет будущая кинозвезда много работал, чтобы помочь семье. Физические нагрузки и постоянное недоедание сильно сказались на здоровье молодого человека.

Однажды мать Евгения принесла с работы пачку масла. Моргунов съел ее всю, не закусывая хлебом, из-за голода. После этого актера госпитализировали, и врачи чудом спасли ему жизнь. Тогда молодому человеку поставили диагноз – «нарушение обмена веществ». В 25 лет Моргунову диагностировали сахарный диабет.