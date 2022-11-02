Как сложилась судьба актеров "Титаника"

Легендарный американский кинопроект «Титаник» вышел на большие экраны 25 лет назад — первого ноября 1997-го. Фильм получил 11 номинаций премии «Оскар», а в его сюжете заложена история крушения круизного лайнера после столкновения с гигантским айсбергом. Стало известно, как сложилась судьба главных персонажей картины.
Леонардо Ди Каприо, исполнивший роль Джека Доусона, на момент выхода киноленты уже был популярным актером. Известность он обрел благодаря своим съемкам в американской версии «Ромео и Джульетты». На момент съемок ему было 23 года, но его дальнейшая карьера развивалась с невероятной скоростью.
Актер получал роли одну за другой почти без прослушивания, а кинорежиссеры, с которыми он сотрудничал, восхищались его работой. Ди Каприо долго пытался заработать свой собственный «Оскар», но удалось ему это лишь в 2016 году благодаря главной роли в картине «Выживший».
Кэти Бейтс, которая исполнила светскую львицу в «Титанике», тоже уже была артисткой с опытом съемок. Она получила именную звезду, а также два «Золотых глобуса». После выхода киноленты «Титаник» карьера актрисы тоже начала стремительно развиваться, но большего успеха она достичь не смогла.