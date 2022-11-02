Как сложилась судьба актеров "Титаника"

Легендарный американский кинопроект «Титаник» вышел на большие экраны 25 лет назад — первого ноября 1997-го. Фильм получил 11 номинаций премии «Оскар», а в его сюжете заложена история крушения круизного лайнера после столкновения с гигантским айсбергом. Стало известно, как сложилась судьба главных персонажей картины.

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Леонардо Ди Каприо, исполнивший роль Джека Доусона, на момент выхода киноленты уже был популярным актером. Известность он обрел благодаря своим съемкам в американской версии «Ромео и Джульетты». На момент съемок ему было 23 года, но его дальнейшая карьера развивалась с невероятной скоростью.

Актер получал роли одну за другой почти без прослушивания, а кинорежиссеры, с которыми он сотрудничал, восхищались его работой. Ди Каприо долго пытался заработать свой собственный «Оскар», но удалось ему это лишь в 2016 году благодаря главной роли в картине «Выживший».