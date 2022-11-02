Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
2 минуты назад

Как сложилась судьба актеров "Титаника"

FBM.ru

Легендарный американский кинопроект «Титаник» вышел на большие экраны 25 лет назад — первого ноября 1997-го. Фильм получил 11 номинаций премии «Оскар», а в его сюжете заложена история крушения круизного лайнера после столкновения с гигантским айсбергом. Стало известно, как сложилась судьба главных персонажей картины.

Как сложилась судьба актеров "Титаника"
Фото: FBM.ruFBM.ru

Леонардо Ди Каприо, исполнивший роль Джека Доусона, на момент выхода киноленты уже был популярным актером. Известность он обрел благодаря своим съемкам в американской версии «Ромео и Джульетты». На момент съемок ему было 23 года, но его дальнейшая карьера развивалась с невероятной скоростью.

Актер получал роли одну за другой почти без прослушивания, а кинорежиссеры, с которыми он сотрудничал, восхищались его работой. Ди Каприо долго пытался заработать свой собственный «Оскар», но удалось ему это лишь в 2016 году благодаря главной роли в картине «Выживший».

Кэти Бейтс, которая исполнила светскую львицу в «Титанике», тоже уже была артисткой с опытом съемок. Она получила именную звезду, а также два «Золотых глобуса». После выхода киноленты «Титаник» карьера актрисы тоже начала стремительно развиваться, но большего успеха она достичь не смогла.

Актеры,Оскар,Ромео и Джульетта,Титаник,Выжить,Выживший,Выжившие,Выжившая,Кэти Бейтс,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители