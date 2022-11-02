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1 час назад

Актеры, которые чуть не погибли на съемках

Мария Каткова

На первый взгляд, работа актеров кажется очень легкой: нужно просто вживаться в роль и играть персонажа. Однако на самом деле эта работа может быть не только сложной, но и опасной. Об актерах, которые чуть не стали жертвами несчастного случая на площадке — в материале “Рамблера”.

Актеры, которые чуть не погибли на съемках
Фото: Кадр из фильма "Голодные игры"Кадр из фильма "Голодные игры"

Дженнифер Лоуренс, “Голодные игры”

Видео дня

В фильме актриса сыграла волевую Китнисс Эвердин, которая не боялась погибнуть. Однако на съемках Лоуренс сама подверглась опасности. Одну из сцен в первой части снимали в тоннеле с дым-машиной. Во время съемок она сломалась и начала выпускать густой черный дым, так что съемочная группа чуть не задохнулась. Лоуренс до последнего не понимала, что происходит, и оставалась в образе. Актрису вызволяли из тоннеля спасатели, а сама она отделалась головокружением и тошнотой.

Джейсон Стейтем, “Неудержимые 3”

Кадр из фильма "Неудержимые 3"

Актер часто выполняет все трюки в боевиках самостоятельно, и эта картина не была исключением. В одной из сцен герой Стейтема едет на грузовике на большой скорости, съемки проходили в Болгарии. Во время эпизода у машины по-настоящему отказали тормоза и грузовик упал в воду. Актер сумел выбраться, но съемочная группа была шокирована, так как Стейтему повезло — он знает основы каскадерских трюков.

Сильвестр Сталлоне, “Рокки IV”

Кадр из фильма "Рокки IV"

Не просто так зрители обожают сцены драк в серии этих фильмов. Дело в том, что они все были сняты по-настоящему. Сталлоне профессионально дрался со своими соперниками. На съемках четвертой части актер попросил своего партнера Дольфа Лундгрена бить как можно сильнее, чтобы сцена выглядела натуральной. В итоге Сталлоне оказался в реанимации из-за проблем с сердцем и целую неделю пролежал в больнице.

Голод и депрессия: на что идут актеры ради желанных ролей

Дэниэл Дэй-Льюис, “Банды Нью-Йорка”

Кадр из фильма «Банды Нью-Йорка»

Актер всегда играет по системе Станиславского и не выходит из роли на протяжении всего съемочного процесса, всегда находится в образе. Из-за того, что он носил легкие костюмы в мороз, у него развилась пневмония. Как приверженец метода Станиславского, он отказался от медицинских препаратов и помощи врача. Дэй-Льюис чуть не погиб из-за пневмонии, и группа еле уговорила его принять необходимые препараты.

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