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1 час назад

Звезда американской "Иронии судьбы" Эмма Робертс сыграет в комедии режиссера "Вокруг света за 80 дней"

Газета.Ru

Американская актриса Эмма Робертс примет участие в комедии «Verona Spies» («Веронские шпионы». Об этом сообщает Deadline.

Звезда американской "Иронии судьбы" сыграет в новой комедии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Робертс ведет последние переговоры, чтобы присоединится к актерскому составу картины. В фильме также снимется звезда «Пиратов Карибского моря» Джеффри Раш. Режиссер проекта — Фрэнк Корачи, известный по работам над комедиями «Клик: С пультом по жизни» и «Вокруг света за 80 дней».

В фильме актриса исполнит роль «привлекательной горячей барышни», которую по ошибке нанимают в качестве эскорта-убийцы. Ее миссия заключается в том, чтобы соблазнить руководителя фармацевтической компании и украсть у него формулу нового революционного препарата. Однако встретив свою цель, девушка решает не убивать его, а сбежать с ним.

Съемки комедии запланированы на весну 2023 года.

Ранее стало известно, что Робертс встречается с начинающим актером Коди Джоном.

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