Звезда американской "Иронии судьбы" сыграет в новой комедии

В фильме актриса исполнит роль «привлекательной горячей барышни», которую по ошибке нанимают в качестве эскорта-убийцы. Ее миссия заключается в том, чтобы соблазнить руководителя фармацевтической компании и украсть у него формулу нового революционного препарата. Однако встретив свою цель, девушка решает не убивать его, а сбежать с ним.