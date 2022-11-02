Звезда американской "Иронии судьбы" сыграет в новой комедии

Американская актриса Эмма Робертс примет участие в комедии «Verona Spies» («Веронские шпионы». Об этом сообщает Deadline.
Робертс ведет последние переговоры, чтобы присоединится к актерскому составу картины. В фильме также снимется звезда «Пиратов Карибского моря» Джеффри Раш. Режиссер проекта — Фрэнк Корачи, известный по работам над комедиями «Клик: С пультом по жизни» и «Вокруг света за 80 дней».
В фильме актриса исполнит роль «привлекательной горячей барышни», которую по ошибке нанимают в качестве эскорта-убийцы. Ее миссия заключается в том, чтобы соблазнить руководителя фармацевтической компании и украсть у него формулу нового революционного препарата. Однако встретив свою цель, девушка решает не убивать его, а сбежать с ним.
Съемки комедии запланированы на весну 2023 года.
Ранее стало известно, что Робертс встречается с начинающим актером Коди Джоном.