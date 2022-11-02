Звезда бондианы едва сдержала слезы при разговоре о муже

Британская актриса Джуди Денч призналась, что ей до сих пор тяжело говорить о муже Майкле Уильямсе, умершем 21 год назад. 87-летняя звезда бондианы едва сдержала слезы при рассказе о нем во время интервью с журналистом Луи Теру, сообщает Daily Mail.

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Теру спросил, может ли она рассказать о последних днях супруга и его смерти. «Что ж, он был плох. Мне все еще тяжело даются эти разговоры, если честно. Да, он умер в 2001 году от рака легких. Это курение. Знаете ли, мы так много курили, когда были молоды», — призналась оскароносная актриса.

По словам Денч, она была в Нью-Йорке, когда ей сообщили, что ее мужу, находившемуся в другом городе, стало плохо. Однако ближайший рейс, которым пыталась вылететь актриса вместе со своим агентом, был отложен — самолет развернули в воздухе. «Мы сели на другой рейс, и произошло то же самое. Возвращаться пришлось долго. Но мы вернулись, все собрались дома, и все вышло хорошо», — вспомнила она о прощании с мужем.

Джуди Денч и Майкл Уильямс познакомились, когда оба играли в театре. Отношения длились с 1971 по 2001 год. В 1972 году у пары родилась дочь Тара Крессида, сейчас известная как актриса Финти Уильямс.