Дженнифер Лоуренс заявила, что покинула "Плохую кровь"

Дженнифер Лоуренс заявила, что не будет сниматься в «Плохой крови» Адама Маккея . Ранее сообщалось, что сценарий фильма стал замешан в скандале с мошенничеством. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Дженнифер Лоуренс должна была сыграть основательницу Theranos Элизабет Холмс. Это скандально известная предпринимательница, основавшая компанию по разработке инновационного медицинского оборудования.

Холмс пообещала выпустить компактный анализатор, способный быстро проводить сложные исследования только по одной капле крови. Женщину называли вундеркиндом, поскольку она основала компанию в 19 лет и всего за

10 лет увеличила ее капитал до $10 млрд.