Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Дженнифер Лоуренс заявила, что покинула "Плохую кровь" Адама Маккея

Газета.Ru

Дженнифер Лоуренс заявила, что не будет сниматься в «Плохой крови» Адама Маккея . Ранее сообщалось, что сценарий фильма стал замешан в скандале с мошенничеством. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Дженнифер Лоуренс заявила, что покинула "Плохую кровь"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дженнифер Лоуренс должна была сыграть основательницу Theranos Элизабет Холмс. Это скандально известная предпринимательница, основавшая компанию по разработке инновационного медицинского оборудования.

Холмс пообещала выпустить компактный анализатор, способный быстро проводить сложные исследования только по одной капле крови. Женщину называли вундеркиндом, поскольку она основала компанию в 19 лет и всего за

10 лет увеличила ее капитал до $10 млрд.

Но обещанные анализаторы так и не были выпущены в продажу, Холмс находится под следствием.

Актеры,Элизабет Холмс,Дженнифер Лоуренс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители