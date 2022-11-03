Звезда боевиков: почему Лундгрен не так прост, как принято думать

Сначала может показаться, что Дольф Лундгрен — лишь позабытая звезда из 80-х, герой боевиков класса Б, которые стали предметом культа среди поклонников. Однако на самом деле Дольф не так-то прост, и даже если его фильмы никогда не страдали от слишком запутанных сюжетов и сложных объемных героев, сама жизнь Лундгрена интереснее любого фильма. Он не просто звезда боевиков, но и дипломированный специалист по химической инженерии, обладатель черного пояса по карате, знаток нескольких языков и бывший любовник певицы Грейс Джонс, который променял мир науки на гламурный блеск Голливуда.
Лундгрен вырос в небольшом шведском городке. Он был высоким, нескладным, часто болел, поэтому лучшим способом хоть как-то утвердиться в школе были хорошие оценки. Его отец, военный, чья карьера пошла на спад, часто вымещал свою злость на мир на жене и сыне, поэтому с раннего возраста Ханс (Дольфом он стал только после "Рокки-4") занимался боевыми искусствами. "У многих бойцов довольно травматичное прошлое. Я думаю, именно из-за него у тебя возникает желание ответить своим обидчикам", — отмечает актер. Главное, что ему всегда говорил отец, — для того чтобы достичь успеха, нужно ехать в США. Однако у семьи Лундгрена не было денег, поэтому единственной возможностью попутешествовать было участие в научных программах и грантах. Так будущий актер смог поездить по миру: Вашингтонский государственный университет, Университет Клемсона, Университет Сиднея и, наконец, самый известный и престижный из них — Массачусетский технологический институт (МТИ).
Лундгрен учился в Австралии, когда узнал, что получил стипендию в МТИ. В свободное от учебы время он работал вышибалой в ночных клубах. Однажды ему поручили охранять гримерку певицы, модели и актрисы Грейс Джонс. Та очень быстро приметила практически двухметрового голубоглазого блондина и взяла его к себе в личную охрану. У Грейс и Ханса закрутился бурный роман, и он уехал с ней в Америку, где сразу же окунулся в богемный мир Нью-Йорка начала 80-х: вечеринки в "Студии 54", фотосессии у Энди Уорхола, встречи со знаменитостями… Но настала пора ехать в Массачусетс изучать химическую инженерию. Лундгрена хватило на две недели — мир науки потерял всю свою привлекательность. Ему хотелось того, что было у Джонс, — славы и денег. Да и разъезжать на лимузине по Нью-Йорку и ходить на вечеринки было гораздо веселее, чем трясти пробирками в лаборатории.
Тогда Лунгдрен был просто красивым парнем с дипломом по химии и бойфрендом Грейс Джонс. Именно она помогла получить ему первую роль в кино. Джонс играла злодейку в очередном фильме бондианы "Вид на убийство" и сумела пробить своему парню микророль сотрудника КГБ Венца. В фильме собралась знатная команда "кагэбэшников": в сцене с Лунгреном участвовали генерал Гоголь в исполнении Уолтера Готелла и покинувший службу, чтобы вершить злодеяния по всему миру, Макс Зорин, которого сыграл Кристофер Уокен. У Лундгрена было так мало экранного времени, что его можно было бы и не заметить, если бы не его внушительные размеры. "Дольф больше самой Дании", — сказал агент 007 Роджер Мур, когда увидел шведского дебютанта.
Лундгрену понравилось сниматься в кино, и вскоре ему выдался шанс снова сыграть русского — советского боксера и офицера Ивана Драго. Директор по кастингу сразу развернул Дольфа назад — он был слишком высоким (196 см) по сравнению со Сталлоне (175 см). Но начинающий актер не сдался и после трех месяцев усиленных тренировок отправил видеозапись с собой в роли боксера представителям Сталлоне, и ему Лундгрен понравился. На съемках он, наоборот, хотел максимально подчеркнуть рост и объемы шведа, чтобы победа над ним показалась еще более значительной. Правда, Лундгрен был опасен не только на экране, но и в жизни.
В то время еще не научились злоупотреблять спецэффектами, поэтому бои снимали по-настоящему. Сталлоне стремился достигнуть максимального правдоподобия и поощрял Дольфа не стесняться и бить со всей силой. Тот и не постеснялся. Когда он в следующий раз пришел на съемочную площадку, ему сказали, что в съемках пришлось сделать перерыв, потому что Сталлоне забрали в реанимацию. Оказывается, во время съемок сцены боя Лундгрен сильно ударил Слая по груди и попал в самое сердце. Вечером у актера поднялось давление, сердце начало опухать, и его забрали в реанимацию. Впоследствии швед любил шутить, что Сталлоне на самом деле преувеличивает и просто хотел получить денег от страховой компании. Но страховщики тоже оказались не промах. Они потребовали у режиссера видео происшествия, которое в итоге подтвердило слова Слая, и выписали чек без лишних проволочек. Сталлоне сказали, что обычно такие травмы получают во время аварии, так что можно сказать, что его переехал грузовик, то есть Лундгрен.
Нельзя сказать, что актер проснулся знаменитым. Ему даже не пришлось ложиться спать — он попал на радары голливудских продюсеров и широкой публики сразу после премьеры. По воспоминаниям Лундгрена, это было незабываемое чувство: он вошел в кинотеатр перед премьерой в качестве парня Грейс Джонс, а вышел оттуда звездой. Слава была пьянящей, и 27-летний Дольф не стал разбираться в хитросплетениях шоубизнеса, о чем потом сильно пожалел. Его первой главной ролью в кино стал Хи-Мен в "Мастерах вселенной" Йорама Глобуса и Менахема Голана, королей боевиков средней руки. Затем последовали боевик "Красный скорпион" и еще один советский гражданин в актерском портфолио Лундгрена — спецназовец Николай Петрович Раченко с задорным блондинистым чубом; "Каратель", где Дольф сыграл марвеловского героя за 20 лет до рассвета самой студии Marvel; "Разборка в Маленьком Токио", в котором он сыграл на пару с сыном Брюса Ли Брэндоном; и, наконец, "Универсальный солдат" Роланда Эммериха, где одна звезда боевиков (Дольф) встретилась с другой (Жан-Клод Ван Дамм). Последний оказался настоящим шоуменом и для подогрева интереса к фильму даже "подрался" с Лундгреном на красной дорожке Каннского фестиваля.
Для критиков шведский актер стал подушкой для битья и очень удобным поводом поупражняться в остроумии: "наблюдать за тем, как думает Лундгрен, очень болезненный опыт"; "единственный человек во Вселенной, в сравнении с которым Ван Дамм выглядит как настоящий актер"; "бездумная гора мускулов". Впрочем, какая разница, что думают критики. Главное, что фильмы Лундгрена полюбились публике и стали культовыми. В конце концов, мы смотрим боевики не из-за гамлетовских страстей, а эффектных погонь и драк, и этого в фильмах с участием шведа предостаточно. Тем более что все трюки он выполняет сам. Позже актер жалел, что слишком много внимания обращал на размер гонораров, а не на качество сценария.
"Если бы я снова был молодым, я бы по-прежнему хотел заниматься актерством и режиссурой, но перед этим получил бы соответствующий опыт, вместо того чтобы кидаться в это с головой. Я стал популярен и вдруг неожиданно для себя начал сниматься в крупнобюджетных фильмах, особо не понимая, что я делаю. У меня не было актерской техники, и мне приходилось до всего доходить самому", — признается актер.
В середине 90-х Дольф перестал появляться на больших экранах и начал сниматься в фильмах, которые прямиком уходили в видеосалоны. Некоторые из картин он снимал сам. На это карьерное решение повлияла его усталость от Голливуда в целом: "Я пытался соответствовать ожиданиям других людей вместо того, чтобы быть самим собой… После того как я познакомился со своей женой, я сознательно начал отдаляться от Лос-Анджелеса. Теперь я отделяю себя от своего имиджа".
Лундгрен вернулся на большие экраны только в 2010 году благодаря Сильвестру Сталлоне и его "Неудержимым", в котором он смахнул пыль со многих экшен-звезд 80-х и 90-х. В отличие, например, от Чака Норриса или Арнольда Шварценеггера, которые любят ходить с личной охраной и многочисленными ассистентами, Лундгрен относится к славе гораздо проще. Он был рад ухватиться за возможность, предоставленную Сталлоне. Тот даже "сжалился" над его героем, ветераном Гуннером Йенсеном, и не убил его в конце, поэтому в итоге актер смог поучаствовать и в съемках продолжения боевика. И в плохие, и в хорошие времена в своей карьере Лундгрен всегда был работягой. "Я думаю, я успешен, даже когда у меня выходят плохие фильмы, потому что я продолжаю работать. Я понял, что тяжелый труд всегда окупается. Какого-то волшебного рецепта здесь нет, к сожалению. Я всегда тяжело работал".
За "Неудержимыми" последовали и другие проекты: небольшое камео в комедии братьев Коэн "Да здравствует Цезарь!", триллер "Черные воды", в котором Лундгрен и Ван Дамм впервые сыграли союзников, возвращение к роли Ивана Драго в "Криде" и роль подводного короля в "Аквамене". Лундгрен вернулся в большое кино, правда, теперь его больше интересуют не трюки, а глубокие герои и их развитие. Актер постарел, помудрел и больше не хочет идти на поводу у продюсеров. "Про меня принято говорить как про гору мускулов, но я сам считаю себя интеллектуалом. Конечно, в какой-то степени я и есть гора мускулов: я люблю заниматься спортом, и я довольно неприхотливый, но еще у меня аналитический склад ума, я наблюдательный и чувствительный — люди этого не замечают".