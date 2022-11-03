Звезда боевиков: почему Лундгрен не так прост, как принято думать

Сначала может показаться, что Дольф Лундгрен — лишь позабытая звезда из 80-х, герой боевиков класса Б, которые стали предметом культа среди поклонников. Однако на самом деле Дольф не так-то прост, и даже если его фильмы никогда не страдали от слишком запутанных сюжетов и сложных объемных героев, сама жизнь Лундгрена интереснее любого фильма. Он не просто звезда боевиков, но и дипломированный специалист по химической инженерии, обладатель черного пояса по карате, знаток нескольких языков и бывший любовник певицы Грейс Джонс, который променял мир науки на гламурный блеск Голливуда.

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Из химика в вышибалу

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Лундгрен вырос в небольшом шведском городке. Он был высоким, нескладным, часто болел, поэтому лучшим способом хоть как-то утвердиться в школе были хорошие оценки. Его отец, военный, чья карьера пошла на спад, часто вымещал свою злость на мир на жене и сыне, поэтому с раннего возраста Ханс (Дольфом он стал только после "Рокки-4") занимался боевыми искусствами. "У многих бойцов довольно травматичное прошлое. Я думаю, именно из-за него у тебя возникает желание ответить своим обидчикам", — отмечает актер. Главное, что ему всегда говорил отец, — для того чтобы достичь успеха, нужно ехать в США. Однако у семьи Лундгрена не было денег, поэтому единственной возможностью попутешествовать было участие в научных программах и грантах. Так будущий актер смог поездить по миру: Вашингтонский государственный университет, Университет Клемсона, Университет Сиднея и, наконец, самый известный и престижный из них — Массачусетский технологический институт (МТИ).

Лундгрен учился в Австралии, когда узнал, что получил стипендию в МТИ. В свободное от учебы время он работал вышибалой в ночных клубах. Однажды ему поручили охранять гримерку певицы, модели и актрисы Грейс Джонс. Та очень быстро приметила практически двухметрового голубоглазого блондина и взяла его к себе в личную охрану. У Грейс и Ханса закрутился бурный роман, и он уехал с ней в Америку, где сразу же окунулся в богемный мир Нью-Йорка начала 80-х: вечеринки в "Студии 54", фотосессии у Энди Уорхола, встречи со знаменитостями… Но настала пора ехать в Массачусетс изучать химическую инженерию. Лундгрена хватило на две недели — мир науки потерял всю свою привлекательность. Ему хотелось того, что было у Джонс, — славы и денег. Да и разъезжать на лимузине по Нью-Йорку и ходить на вечеринки было гораздо веселее, чем трясти пробирками в лаборатории.

"Больше самой Дании"

Тогда Лунгдрен был просто красивым парнем с дипломом по химии и бойфрендом Грейс Джонс. Именно она помогла получить ему первую роль в кино. Джонс играла злодейку в очередном фильме бондианы "Вид на убийство" и сумела пробить своему парню микророль сотрудника КГБ Венца. В фильме собралась знатная команда "кагэбэшников": в сцене с Лунгреном участвовали генерал Гоголь в исполнении Уолтера Готелла и покинувший службу, чтобы вершить злодеяния по всему миру, Макс Зорин, которого сыграл Кристофер Уокен. У Лундгрена было так мало экранного времени, что его можно было бы и не заметить, если бы не его внушительные размеры. "Дольф больше самой Дании", — сказал агент 007 Роджер Мур, когда увидел шведского дебютанта.

Лундгрену понравилось сниматься в кино, и вскоре ему выдался шанс снова сыграть русского — советского боксера и офицера Ивана Драго. Директор по кастингу сразу развернул Дольфа назад — он был слишком высоким (196 см) по сравнению со Сталлоне (175 см). Но начинающий актер не сдался и после трех месяцев усиленных тренировок отправил видеозапись с собой в роли боксера представителям Сталлоне, и ему Лундгрен понравился. На съемках он, наоборот, хотел максимально подчеркнуть рост и объемы шведа, чтобы победа над ним показалась еще более значительной. Правда, Лундгрен был опасен не только на экране, но и в жизни.

В то время еще не научились злоупотреблять спецэффектами, поэтому бои снимали по-настоящему. Сталлоне стремился достигнуть максимального правдоподобия и поощрял Дольфа не стесняться и бить со всей силой. Тот и не постеснялся. Когда он в следующий раз пришел на съемочную площадку, ему сказали, что в съемках пришлось сделать перерыв, потому что Сталлоне забрали в реанимацию. Оказывается, во время съемок сцены боя Лундгрен сильно ударил Слая по груди и попал в самое сердце. Вечером у актера поднялось давление, сердце начало опухать, и его забрали в реанимацию. Впоследствии швед любил шутить, что Сталлоне на самом деле преувеличивает и просто хотел получить денег от страховой компании. Но страховщики тоже оказались не промах. Они потребовали у режиссера видео происшествия, которое в итоге подтвердило слова Слая, и выписали чек без лишних проволочек. Сталлоне сказали, что обычно такие травмы получают во время аварии, так что можно сказать, что его переехал грузовик, то есть Лундгрен.

Хи-Мен, спецназовец и враг Ван Дамма

Нельзя сказать, что актер проснулся знаменитым. Ему даже не пришлось ложиться спать — он попал на радары голливудских продюсеров и широкой публики сразу после премьеры. По воспоминаниям Лундгрена, это было незабываемое чувство: он вошел в кинотеатр перед премьерой в качестве парня Грейс Джонс, а вышел оттуда звездой. Слава была пьянящей, и 27-летний Дольф не стал разбираться в хитросплетениях шоубизнеса, о чем потом сильно пожалел. Его первой главной ролью в кино стал Хи-Мен в "Мастерах вселенной" Йорама Глобуса и Менахема Голана, королей боевиков средней руки. Затем последовали боевик "Красный скорпион" и еще один советский гражданин в актерском портфолио Лундгрена — спецназовец Николай Петрович Раченко с задорным блондинистым чубом; "Каратель", где Дольф сыграл марвеловского героя за 20 лет до рассвета самой студии Marvel; "Разборка в Маленьком Токио", в котором он сыграл на пару с сыном Брюса Ли Брэндоном; и, наконец, "Универсальный солдат" Роланда Эммериха, где одна звезда боевиков (Дольф) встретилась с другой (Жан-Клод Ван Дамм). Последний оказался настоящим шоуменом и для подогрева интереса к фильму даже "подрался" с Лундгреном на красной дорожке Каннского фестиваля.

Для критиков шведский актер стал подушкой для битья и очень удобным поводом поупражняться в остроумии: "наблюдать за тем, как думает Лундгрен, очень болезненный опыт"; "единственный человек во Вселенной, в сравнении с которым Ван Дамм выглядит как настоящий актер"; "бездумная гора мускулов". Впрочем, какая разница, что думают критики. Главное, что фильмы Лундгрена полюбились публике и стали культовыми. В конце концов, мы смотрим боевики не из-за гамлетовских страстей, а эффектных погонь и драк, и этого в фильмах с участием шведа предостаточно. Тем более что все трюки он выполняет сам. Позже актер жалел, что слишком много внимания обращал на размер гонораров, а не на качество сценария.

"Если бы я снова был молодым, я бы по-прежнему хотел заниматься актерством и режиссурой, но перед этим получил бы соответствующий опыт, вместо того чтобы кидаться в это с головой. Я стал популярен и вдруг неожиданно для себя начал сниматься в крупнобюджетных фильмах, особо не понимая, что я делаю. У меня не было актерской техники, и мне приходилось до всего доходить самому", — признается актер.

Возвращение блудного экшен-героя

В середине 90-х Дольф перестал появляться на больших экранах и начал сниматься в фильмах, которые прямиком уходили в видеосалоны. Некоторые из картин он снимал сам. На это карьерное решение повлияла его усталость от Голливуда в целом: "Я пытался соответствовать ожиданиям других людей вместо того, чтобы быть самим собой… После того как я познакомился со своей женой, я сознательно начал отдаляться от Лос-Анджелеса. Теперь я отделяю себя от своего имиджа".

Лундгрен вернулся на большие экраны только в 2010 году благодаря Сильвестру Сталлоне и его "Неудержимым", в котором он смахнул пыль со многих экшен-звезд 80-х и 90-х. В отличие, например, от Чака Норриса или Арнольда Шварценеггера, которые любят ходить с личной охраной и многочисленными ассистентами, Лундгрен относится к славе гораздо проще. Он был рад ухватиться за возможность, предоставленную Сталлоне. Тот даже "сжалился" над его героем, ветераном Гуннером Йенсеном, и не убил его в конце, поэтому в итоге актер смог поучаствовать и в съемках продолжения боевика. И в плохие, и в хорошие времена в своей карьере Лундгрен всегда был работягой. "Я думаю, я успешен, даже когда у меня выходят плохие фильмы, потому что я продолжаю работать. Я понял, что тяжелый труд всегда окупается. Какого-то волшебного рецепта здесь нет, к сожалению. Я всегда тяжело работал".