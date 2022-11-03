Дочь Беллуччи и Касселя сыграет дерзкую натурщицу в своем кинодебюте

Кем еще могла стать наследница двух звезд кино, как не актрисой?

Фото: Inc-News Inc-News

18-летняя Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя твердо решила пойти по стопам своих великих родителей.

Как сообщают европейские таблоиды, юная красотка получила роль в фильме «Прекрасное лето» итальянского режиссера Лауры Лукетти.

Согласно анонсу, Дева сыграет дерзкую и бесшабашную натурщицу, которая знакомит свою младшую сестру-тихоню с богемным миром, в котором царят свои правила и законы.

Но тихая девушка неожиданно по-настоящему влюбляется, и теперь ее более раскрепощенной сестре нужно понять, как спасти родственницу и одновременно не разбить ее сердце.