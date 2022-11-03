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1 час назад

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя сыграет дерзкую натурщицу в своем кинодебюте

Inc-News

Кем еще могла стать наследница двух звезд кино, как не актрисой?

Дочь Беллуччи и Касселя сыграет дерзкую натурщицу в своем кинодебюте
Фото: Inc-NewsInc-News

18-летняя Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя твердо решила пойти по стопам своих великих родителей.

Как сообщают европейские таблоиды, юная красотка получила роль в фильме «Прекрасное лето» итальянского режиссера Лауры Лукетти.

Согласно анонсу, Дева сыграет дерзкую и бесшабашную натурщицу, которая знакомит свою младшую сестру-тихоню с богемным миром, в котором царят свои правила и законы.

Но тихая девушка неожиданно по-настоящему влюбляется, и теперь ее более раскрепощенной сестре нужно понять, как спасти родственницу и одновременно не разбить ее сердце.

В основу фильма ляжет роман «Прекрасное лето» Чезаре Павезе, а эксперты предполагают, что некоторые сцены могут оказаться достаточно смелыми в плане откровенности.

Актеры,Лаура Лукетти,Чезаре Павезе,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,
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