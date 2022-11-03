Дочь Беллуччи и Касселя сыграет дерзкую натурщицу в своем кинодебюте

Кем еще могла стать наследница двух звезд кино, как не актрисой?
18-летняя Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя твердо решила пойти по стопам своих великих родителей.
Как сообщают европейские таблоиды, юная красотка получила роль в фильме «Прекрасное лето» итальянского режиссера Лауры Лукетти.
Согласно анонсу, Дева сыграет дерзкую и бесшабашную натурщицу, которая знакомит свою младшую сестру-тихоню с богемным миром, в котором царят свои правила и законы.
Но тихая девушка неожиданно по-настоящему влюбляется, и теперь ее более раскрепощенной сестре нужно понять, как спасти родственницу и одновременно не разбить ее сердце.
В основу фильма ляжет роман «Прекрасное лето» Чезаре Павезе, а эксперты предполагают, что некоторые сцены могут оказаться достаточно смелыми в плане откровенности.