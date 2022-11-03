Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя

Американский актер Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», сменит имя. Об этом пишет The Mirror.

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Аарон, настоящая фамилия которого Стертевант, уже много лет известен в киноиндустрии как Пол. В настоящее время он решил официально сменить имя себе, жене и своему сыну. Артист уже подал заявление в соответствующие органы.

Так, чета будет носить фамилию Пол. В настоящий момент жена актера известна как Лорен Парсикян. Сын по документам уже значится как Пол, однако Аарон решил сменить его имя с Каспера Эмерсона на Райдена Каспиана.

Аарон и Лорен поженились в 2013 году, через четыре года после того, как познакомились на фестивале Coachella. Супруги воспитываются двоих детей — четырехлетнюю дочь Стори Аннабель Пол и сына Каспера, который родился в апреле этого года.