Безруков признался, что не может привыкнуть к смерти Пускепалиса

Актер Сергей Безруков признался, что не может свыкнуться с фактом смерти его товарища Сергея Пускепалиса. В своем Telegram-канале артист посоветовал подписчикам посмотреть фильм «Простые вещи» с участием коллеги. В 2007 году за роль в этой ленте Пускепалис стал лауреатом премии «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль».
«Сергея Пускепалиса нет с нами уже больше месяца, но к этому совершенно невозможно привыкнуть. Столько замечательных ролей он мог бы еще сыграть… Но тем и ценнее картины, которые он успел нам подарить», — написал Безруков.
20 сентября на трассе М-8 «Холмогоры» произошло ДТП, в котором погибли Пускепалис и его водитель Александр Синицын. Автомобиль Ford Transit, в котором они находились, совершил столкновение с фурой.
Последней работой Пускепалиса в кино стала роль в фильме «Сердце Пармы».