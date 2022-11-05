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4 часа назад

Безруков признался, что не может привыкнуть к смерти Пускепалиса

Газета.Ru

Актер Сергей Безруков признался, что не может свыкнуться с фактом смерти его товарища Сергея Пускепалиса. В своем Telegram-канале артист посоветовал подписчикам посмотреть фильм «Простые вещи» с участием коллеги. В 2007 году за роль в этой ленте Пускепалис стал лауреатом премии «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль».

Безруков признался, что не может привыкнуть к смерти Пускепалиса
Фото: Газета.руГазета.ру

«Сергея Пускепалиса нет с нами уже больше месяца, но к этому совершенно невозможно привыкнуть. Столько замечательных ролей он мог бы еще сыграть… Но тем и ценнее картины, которые он успел нам подарить», — написал Безруков.

20 сентября на трассе М-8 «Холмогоры» произошло ДТП, в котором погибли Пускепалис и его водитель Александр Синицын. Автомобиль Ford Transit, в котором они находились, совершил столкновение с фурой.

Последней работой Пускепалиса в кино стала роль в фильме «Сердце Пармы».

Актеры,Простые вещи,Сергей Пускепалис,Александр Синицын,
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