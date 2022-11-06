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5 часов назад

Актриса Татьяна Клюева рассказала о сложных отношениях с сыном

Мария Иглина

Некоторое время назад актрисе Татьяне Клюевой пророчили успешную карьеру актрисы, однако она сделала выбор в пользу семьи. В беседе с изданием StarHit актриса рассказала о сложных взаимоотношениях с сыном Яном.

Клюева рассказала о сложных отношениях с сыном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, она никогда ни в чем не отказывала своему сыну, что в последствии отразилось в будущем. И на сегодняшний день Ян планирует отобрать у Клюевой жилье.

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Известно, что мужчина угрожал актрисе, что посадит ее в тюрьму и оставит бездомной.

Клюева отмечает, что она в одно время отдала сыну апартаменты в Севастополе. Позже он женился, а спустя время актриса обнаружила пропажу крупной суммы денег.

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Актеры,Татьяна Клюева,
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