Клюева рассказала о сложных отношениях с сыном

Некоторое время назад актрисе Татьяне Клюевой пророчили успешную карьеру актрисы, однако она сделала выбор в пользу семьи. В беседе с изданием StarHit актриса рассказала о сложных взаимоотношениях с сыном Яном.
По словам артистки, она никогда ни в чем не отказывала своему сыну, что в последствии отразилось в будущем. И на сегодняшний день Ян планирует отобрать у Клюевой жилье.
Известно, что мужчина угрожал актрисе, что посадит ее в тюрьму и оставит бездомной.
Клюева отмечает, что она в одно время отдала сыну апартаменты в Севастополе. Позже он женился, а спустя время актриса обнаружила пропажу крупной суммы денег.